Moers und Duisburg: Abriss der maroden Brücke kann starten

Moers. Die Stadt Moers hat den Auftrag zum Abriss der maroden Cölve-Brücke erteilt. Der Bürgermeister geht von „wenigen Wochen“ aus.

Nach zahlreichen Koordinierungsgesprächen zwischen Deutscher Bahn, Enni und Abrissunternehmen in den vergangenen Tagen konnte die Stadt Moers den Auftrag zum Abriss der Cölve-Brücke zwischen Moers und Duisburg erteilen.

Das meldet die Pressestelle der Stadt am Freitag. Die Tragfähigkeit des rund 100 Jahre alten Bauwerks ist gefährdet und musste deshalb Anfang Oktober komplett gesperrt werden. Die Deutsche Bahn hatte aus Sicherheitsgründen ebenfalls den Verkehr unter der Brücke eingestellt.

Arbeiten beginnen „in den nächsten Tagen“

Eine weitere Sanierung war wegen des Alters und des schlechten Zustandes nicht möglich. Die notwendigen Arbeiten beginnen laut der Mitteilung vom Freitag unter Regie der Deutschen Bahn mit dem Abnehmen der Oberleitungen in den nächsten Tagen. Die eigentlichen Abrissarbeiten können erst im Anschluss daran beginnen. Darauf folgt der Neuaufbau der Oberleitungen.

„Ich gehe davon aus, dass die Abrissarbeiten in wenigen Wochen abgeschlossen sind. Dann sollte auch die Einschränkung des Schienenverkehrs durch die DB beendet werden können“, wird Bürgermeister Christoph Fleischhauer in der Mitteilung zitiert. Deutsche Bahn und Nordwestbahn prüfen zurzeit Schadensersatzansprüche an die Stadt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland