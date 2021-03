Moers und Alpen: 580 Impftermine für Astrazeneca abgesagt

Auch an der Eishalle in Moers mussten Impftermine für Astrazeneca abgesagt werden.

Moers/Alpen. Der Kreis Wesel informiert über das weitere Vorgehen beim Impfen. Absagen gibt es an zwei Standorten, das Land sorgt für Ersatz-Impftstoff.

Der Kreis Wesel sagt laut einer Mitteilung die Impfungen mit dem Wirkstoff der Foirma Astrazeneca für Personen unter 60 Jahren für den heutigen Mittwoch, 31. März ab. Dies betrifft die mobilen Stationen in Alpen und Moers. Das Impfzentrum in Wesel ist davon nicht betroffen, da dort heute keine Astrazeneca Impfungen geplant sind.

Die betroffenen Personen sind vom Kreis Wesel per E-Mail darüber informiert worden. Insgesamt wurden am Dienstag und Mittwoch 580 Impftermine mit AstraZeneca abgesagt. Die Impftermine in Alpen und Moers für über 60-jährige Personen finden heute, 31. März, planmäßig statt.

Kreis warnt: Es kann zu Wartezeiten kommen

„Es kann aufgrund der kurzfristigen Umplanungen trotz Terminvereinbarungen zu Wartezeiten kommen. Wir bitten die Impflinge um Verständnis und dringend darum, die Aha-Regeln vor Ort einzuhalten“, sagt Krisenstabsleiter Dr. Lars Rentmeister laut Mitteilung.

Personen, deren Impftermine abgesagt wurden, erhalten zeitnah ein neues Impfangebot mit einem Impfstoff, der für die entsprechende Altersgruppe freigegeben ist. Am 1. April finden alle Impfungen wie geplant statt, da das Land NRW für Impfungen von Personen unter 60 Jahren ersatzweise den BioNTech Impfstoff liefert. Die Termine an den jeweilig gebuchten Standorten im Kreis Wesel (Alpen, Moers und Wesel) bleiben bestehen.

Unbedingt auf die Dokumente achten

Wie der Kreis weiter mitteilt, müssen die Impflinge die angepassten Dokumente zum Termin mitbringen. Statt des Aufklärungsblattes für Astrazeneca muss nun das für BioNTech vorliegen. Der Impfling muss laut Mitteilung folgende Dokumente ausgefüllt mitbringen: 2x Anamnesebogen, 2x Einwilligungserklärung, 2x Aufklärungsbogen, 1x Arbeitsgeberbescheinigung. Vordrucke aller Dokumente sind unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/haeufige-fragen-rund-um-das-thema-impfen/ verfügbar.

Bezüglich der Zweitimpfungen mit Astrazeneca steht eine Entscheidung der Ständigen Impfkommission aus. Der Kreis Wesel wird über das Vorgehen informieren, sobald die Informationen vorliegen. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) hatte Dienstagnachmittag die Impfungen mit dem Impfstoff der Firma Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren vorerst ausgesetzt.

Auch im Kreis Wesel wurden die Impfungen umgehend gestoppt. Die über das System der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein terminierten Impfungen für die Gruppe der über 80-jährigen sind von den Änderungen nicht betroffen und finden wie geplant statt, teilt der Kreis mit.