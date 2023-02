Moers: Unbekannter wirft Steine von einer Brücke auf die A40

In Moers hat ein Unbekannter Steine auf die Autobahn geworfen (Symbolbild).

Moers. Den Vorfall in Moers hatte eine Autofahrerin Ende Januar gemeldet, doch Ermittlungen verliefen erfolglos. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise.

Die Polizei in Moers sucht einen unbekannten Täter, der Steine von einer Brücke auf die Autobahn A40 geworfen hat. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei von diesem Montag bereits am 31. Januar gegen 10.30 Uhr.

Eine Autofahrerin war an dem Tag mit ihrem Wagen auf der Autobahn in Richtung Duisburg unterwegs. Sie konnte beobachten, wie ein Unbekannter in Höhe der Brücke „Dorotheenstraße“ Steine auf die Fahrbahn warf. Bisherige Ermittlungen führten zu keinen greifbaren Ergebnissen, deshalb bitte die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Hinweise: 02841 / 1710.

