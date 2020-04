Moers: Unbekannter Dieb flüchtet mit fremdem Smartphone

In Moers ist ein Dieb mit einem fremden Handy geflüchtet (Symbolbild).

Moers. In Moers ist ein Handy-Verkauf auf offener Straße ziemlich schief gegangen. Eine Verfolgung endete erfolglos, jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Augen auf beim Handy-Verkauf: In Moers hat ein 28-Jähriger jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Eigentlich wollte er am Mittwochnachmittag an der Kamper Straße ein grünes Apple iPhone 11 einem Kaufinteressenten nur zur Prüfung übergeben.

Doch der Unbekannte reagierte ganz anders als erwartet: er rannte los, mit dem Handy. Der 28-Jährige verfolgte den Dieb, verlor ihn aber schließlich auf der Kamper Straße aus den Augen. Täterbeschreibung: Ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, blonde, kurze Haare. Der Mann trug eine helle Hose und eine rot-weiße Jacke. Hinweise: 02841 / 1710.