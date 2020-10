Polizei Moers: Unbekannte wüten an Kita in Meerbeck

Moers. In Moers sprengten Unbekannte am Donnerstagabend an einer Kita einen Briefkasten in die Luft und hinterließen Schmierereien an der Hauswand.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu Zerstörungen an einer Kindertagesstätte in Meerbeck sagen können. Nachdem dort am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr ein Alarm ausgelöst worden war, stellte die Polizei fest, dass Unbekannte zwar nicht versucht hatten, in die Einrichtung einzubrechen. Allerdings hatten die Täter einen Feuerwerkskörper in einem Briefkasten des Hauses gezündet, der daraufhin völlig zerstört worden war. Darüber hinaus hatten sie mit weißer Farbe „47 HAZF“ an die Wand geschmiert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.