Moers: Unbekannte stehlen 1000 Kilogramm Altmetall

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, rund 1000 Kilogramm Kupfer aus einem Betrieb an der Straße Am Schürmannshütt in Moers gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.

Kupferdiebstahl kommt immer häufiger vor. Der Preis für das gut formbare und robuste Buntmetall ist aufgrund der weltweit großen Nachfrage hoch. Experten gehen davon aus, dass der Kupferpreis unter anderem durch die Energiewende noch weiter steigen wird.

