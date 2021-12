Moers: Unbekannte schlitzen an 14 Lastern die Planen auf

Moers. In Moers melden sich mehrere Lkw-Fahrer bei der Polizei, alle haben die gleiche Botschaft. Die Täter entkommen, die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Am Samstag riefen in Moers mehrere Lkw-Fahrer die Polizei um Hilfe. Vermutlich hatten Unbekannte in der Zeit von 2 Uhr bis 4.30 Uhr an mindestens 14 Lastern die Planen aufgeschlitzt. Die Täter waren in die Laster und die Anhänger eingedrungen und hatten in einigen Fällen auch Kartons der Ladung aufgerissen. Augenscheinlich ist nichts entwendet worden.

Da es sich nach Mitteilung der Polizei im Kreis Wesel jedoch überwiegend um ausländische Fahrer gehandelt habe, die nicht deutsch gesprochen hätten, sei die Verständigung für die Polizisten sehr schwierig gewesen. Die Täter flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

