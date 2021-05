Moers: Unbekannte randalieren an Versorgungsgebäude

Moers. Unbekannte rissen an dem Gebäude eines Versorgungsinstituts die Fallrohre ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben im Bereich der Klever Straße/Wilhelm-Schröder-Straße an einem Gebäude eines Versorgungsinstituts randaliert. An dem Haus, in dem sich eine Schaltanlage befindet, rissen sie gewaltsam an allen vier Seiten die Fallrohre/Regenabflussrohre heraus und beschädigten sie erheblich. Die beschädigten Teile ließen sie dann einfach vor dem Gebäude zurück.

Die Tatzeit konnte laut Polizei nicht genau eingegrenzt werden. Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich die Tat in den vergangenen zwei bis drei Tagen ereignet habe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter 02841/1710 zu melden.

