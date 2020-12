Moers: Unbekannte klauen einen Bagger vom Firmengelände

Moers. In einem Gewerbegebiet in Moers dringen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände ein. Nach dem Bagger-Diebstahl sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben am Wochenende vom Gelände einer Firma in Moers-Hülsdonk einen Bagger gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, durchtrennten die Täter an der Richard-Löchel-Straße einen zwei Meter hohen Maschendrahtzaun, räumten ein Zaunelement beiseite und stahlen dann einen Kompaktbagger der Marke Hitachi.

Der Bagger muss, vermutet die Polizei, mit einem unbekannten Fahrzeug vom Gelände abtransportiert worden sein. Wahrscheinlich seien die Täter anschließend über die Repelener Straße geflüchtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, Zeugenhinweise bitte an die Polizei, 02841 / 1710.