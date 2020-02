Moers: Unbekannte brechen in Versicherung ein

Moers. Bei einer Versicherung in Moers wurde am Sonntag eingebrochen. Unbekannte Täter brachen einen Tresor auf. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch an der Knappschaft-Straße machen können. Unbekannte Täter sind dort in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, in die Räume einer Versicherung eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten sie in einen Besprechungsraum, wo sie einen Tresor aufbrachen. Anschließend flüchteten die Täter mit bislang unbekannter Beute.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei in Moers, sich unter 02841/171-0 zu melden.