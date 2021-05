Polizei Moers: Unbekannte brechen in Bäckerei an der Baustraße ein

Moers. Am frühen Montagmorgen entdeckte ein Lieferant Einbruchsspuren an der Bäckereifiliale. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch in eine Bäckerei sagen können. Ein Lieferant bemerkte am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr an einer Bäckereifiliale an der Baustraße, dass ein Einbruch stattgefunden hatte. Polizeibeamte stellten anschließend fest, dass Unbekannte sich gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür verschafft und die Filiale durchsucht hatten. Bislang konnte laut Polizei nicht gesagt werden, ob etwas fehlt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland