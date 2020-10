Moers: Über die Dummheit und all ihre Geschichten

Da stand er gewohnt lässig in Jeans, Pulli, Schiebermütze: Sebastian 23, bürgerlich Sebastian Rabsahl, ist einer der bekanntesten Poetry-Slammer Deutschlands. Und er ist Komiker, Musiker und studierter Philosoph. Zum Philosophieren gibt es in einer Zeit, in der in Fernsehshows Partnerwahl anhand entblößter Körperteile geschieht, in der Klopapier während einer Viruspandemie zum Verkaufsschlager wird und ein amerikanischer Präsident den Klimawandel leugnet, genug – da ist sich Sebastian sicher. Kurzerhand widmete sich der 41-Jährige der Geschichte der menschlichen Dummheit als Untersuchungsobjekt und verfasste sein 336-seitiges Buch „Cogito, ergo dumm“.

Gleichnamig lautet der Name seines Bühnenprogramms, mit dem Sebastian durch Deutschland tourt. Am Freitagabend machte er im Bollwerk Halt. Hierzu öffnete das Bollwerk-Team nach erfolgreichen Sommermonaten der „Terrassenkultur“-Reihe, bei der Poeten, Musiker und Kleinkünstler im Biergarten auf dem Bollwerk-Parkplatz auftraten, wieder die Veranstaltungshalle. Trotz hohen Hygieneauflagen, die Abstand und das Maskentragen erforderten, erschien das Publikum zahlreich.

Von Perücken als Drogenversteck und Knutschereien mit Mundschutz

Kaum auf der Bühne, legte Sebastian 23 schwarzhumorig los: „Geht es euch gut?“, fragte er und bestaunte den pfeilbemalten Boden. „Wenn jemand früher geht, müsst ihr durch die erste Reihe.“ Corona macht eben vieles anders, aber nicht alles unmöglich: „Eigentlich startete meine Tour im März in Kassel, aber dann kam Corona und beförderte weitere Dummheit ans Licht.“

Aber was ist Dummheit eigentlich? Im Referat mit Beamer, Leinwand und Laserpointer näherte sich Sebastian dem Phänomen, das der Duden als „Mangel an Intelligenz“ definiert.

Was trocken klingt, wurde zur grandiosen One-Man-Show. Da wäre das eingeblendete Bild eines Mannes, der seine Perücke für ein geniales Kokainversteck hält oder die drollige Vogelart Kakapo, die immerzu vergisst, ihre Flügel zu benutzen und sich gedankenvergessen vom Fuchs fressen lässt. Und dann gibt es die, die Angst haben, bei einem islamistischen Terroranschlag zu sterben: „Dabei ist die Chance größer, am eigenen Schlafanzug zu sterben“, sagte Sebastian und zeigte eine Statistik, die Wahrscheinlichkeiten ausweist: „Pyjama bin Laden wäre die größte Gefahr.“

Apropos Gefahr: Die kognitive Dissonanz, bei der sich Realität und Weltbild widersprechen, erklärte Sebastian humorvoll am Beispiel der Weltuntergangs-Sekte, die am 24. Dezember 1954 bis in die Morgenstunden auf ihre Abholung durch Ufos wartete. Als wäre die Welt zwischen Stereotypen, Pyjamas und Ufos nicht aberwitzig genug, gibt es stoffschmeckende Flirts in Corona-Zeiten, die Sebastian mit seiner Gitarre besang: „Knutschen mit Mundschutz, Ah-Ha, schwierig, aber aus epidemiologischer Sicht das Sicherste für dich und mich.“