Moers: Tuning-Treffen auf Parkplatz – Polizei greift ein

Moers. Vor dem Solimare in Moers haben sich etwa 100 Autofahrer aus der Tuning-Szene getroffen. Bei den Kontrollen wurden größere Verstöße festgestellt.

Ein Tuning-Treffen hat am Samstagabend bis zu 100 Autofahrerinnen und Autofahrer auf den Solimare-Parkplatz in Moers gelockt. Dort ist es zu mehreren Kontrollen gekommen, wie die Kreispolizeibehörde Wesel am Montagmorgen mitteilt. Demnach hätten die Beamten bereits im Vorfeld Hinweise erhalten, dass sich einige Tuner über Social Media Plattformen in Moers verabredet hatten. Die ersten Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern gegen 21.50 Uhr bestätigten dies.

Durch die Präsenz der Polizei sei die Veranstaltung „weitestgehend ohne Störungen“ abgelaufen. Es wurden ebenfalls keine Rennen gefahren. Die Polizei kontrollierte insgesamt 30 Fahrzeuge: Dabei wurden größere Verstöße mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem Verwarngeld geahndet, so die Polizei. Im späteren Verlauf des Abends verlagerten die Fahrer von etwa 60 Fahrzeugen ihren Standort zum Enni Sportpark.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland