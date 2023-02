Moers: Termine für beliebte City-Trödelmärkte stehen fest

Der City-Trödelmarkt in der Moerser Innenstadt lädt zum Bummeln und Feilschen ein. Erster Termin in diesem Jahr ist im April.

Trödelfans können sich für den ersten City-Trödelmarkt am Sonntag, 23. April bewerben. Wer am traditionellen großen Trödelmarkt in der Moerser Innenstadt teilnehmen und einen der sehr begehrten Trödelmarktplätze haben möchte, kann sich ab dem 27. Februar bewerben. Wie in den Vorjahren erfolgt die Bewerbung online über die Internetplattform des Moerser Stadtmarketings (www.moers-stadtportal.de).

Wer keinen Internetanschluss hat oder über keine eigene E-Mail-Adresse verfügt, kann sich auch schriftlich unter Angabe der eigenen kompletten Postanschrift mit Telefonnummer um einen Standplatz bei der MoersMarketing GmbH, Anschrift: Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers, zu Händen Sabine Opgen-Rhein, bewerben.

Trödeln an vier Sonntagen

„Wir hoffen, dass in diesem Jahr an vier Sonntagen in der Moerser Innenstadt groß und ausgiebig getrödelt werden darf“, so Sabine Opgen-Rhein vom Team der MoersMarketing. Die Trödelmarktteilnehmenden dürfen ausschließlich privaten „Hauströdel“ und keine Neuware anbieten. An allen unten stehenden Trödelterminen wird jeweils von 11 bis 17.30 Uhr in der Innenstadt (Steinstraße, Neustraße, Königlicher Hof, Kirchstraße, Teile der Haag- und Meerstraße) getrödelt und gefeilscht.

Die Standplätze werden zu 75 Prozent an Moerserinnen und Moerser und zu 25 Prozent an Trödelfreunde der Region per Zufallsverfahren vergeben. Für gemeinnützige Vereine reserviert das Moerser Stadtmarketing jeweils wieder fünf Plätze kostenfrei. Auch hier werden die Bewerbungen über das Bewerbungsformular im Stadtportal oder alternativ auch schriftlich entgegengenommen.

Trödeltermine (in Klammern Bewerbungsfristen): So., 23. April (27. Februar-12. März), So., 18. Juni (24. April-7. Mai), So., 6. August (19. Juni-2. Juli), So., 24. September (7 – 20. August).

