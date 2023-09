Moers: Termin für letzten City-Trödelmarkt 2023 steht fest

Moers. In Moers findet bald der letzte von vier City-Trödelmärkten des Jahres statt. In welchen Straßen Stände sind und was nächstes Jahr passiert.

Fesche Herbstmode, gut erhaltenes Spielzeug, dekorative Antiquitäten und viele weitere „Schätze“ zu kleinen Preisen gibt es wieder auf dem City-Trödel am Sonntag, 24. September, in der Moerser Innenstadt. Das kündigt das Moers Marketing an, das für die City-Trödelmärkte zuständig ist.

Hunderte Trödelstände laden demnach an diesem Tag von 11 bis 17.30 Uhr wieder zum gemütlichen Bummel durch den Moerser Stadtkern ein – auf der kompletten Stein- und Neustraße sowie in Teilbereichen der Haag-, Meer- und Kirchstraße. Für das leibliche Wohl während der Schnäppchenjagd sorgen Gastronomiestände am Neumarkt sowie in der Steinstraße.

Der Moerser City-Trödel Ende September ist der letzte von insgesamt vier Terminen in diesem Jahr: „Wer Lust hat, Schnäppcheneinkauf und Innenstadtbesuch zu verbinden, sollte die letzte Gelegenheit dazu in diesem Jahr nicht verpassen“, so Alicia Weidenfeld vom Moers Marketing. Der erste City-Trödel im kommenden Jahr findet voraussichtlich Mitte März statt, kündigt das Moers-Marketing an. Die genauen Termine für das kommende Jahr werden Ende dieses Jahres bekanntgegeben, wie es in der Mitteilung heißt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland