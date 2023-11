Moers: Termin für Kerzenkonzert auf Schacht IV steht fest

Moers In Moers wird Jahr für Jahr an das Ende des deutschen Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet erinnert: Was diesmal auf dem Programm steht.

Vor fünf Jahren, am 21. Dezember 2018, endete die Ära des deutschen Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet. Mit der Schließung der letzten aktiven Zeche ProsperHaniel in Bottrop ging eine rund 200-jährige Geschichte zu Ende, die über mehr als ein Jahrhundert hinweg auch Mensch und Landschaft am Niederrhein geprägt hat, wie der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein mitteilt.

Die Vereine 100 Jahre Kolonie Meerbeck und der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein (GMGV) in Moers erinnern jährlich mit dem Kerzenkonzert auf Schacht IV an das Ende des aktiven deutschen Steinkohlebergbaus. Dank der finanziellen Unterstützung des Stadtteilbüro Neu_Meerbeck laden beide Vereine für Samstag, 16. Dezember, um 19 Uhr in die Fördermaschinenhalle des Industriedenkmals Rheinpreussen Schacht IV (Zechenstraße 50 in 47443 Moers) herzlich ein.

Die „Witches of Pitches“ eröffnen das Konzert. Foto: RalphBraun info@ralphbraun.photo / NRZ

Um 19 Uhr eröffnen die Sängerinnen des a-cappella-Ensembles der Witches of Pitches das „Mettensingen“ bei Kerzenschein zwischen Umformer und auf Kohle. Im Anschluss werden die Bergleute des Knappenchors Rheinland stimmungsvoll, mit traditionellen Bergmanns- und Weihnachtsliedern, den dritten Advent einläuten. Das 48 Meter hohe Doppelstrebenfördergerüst auf Schacht IV wird wie in den Vorjahren mit LED-Akkustrahler rot illuminiert.

Ehemalige Bergleute des Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers, die sich um das Industriedenkmal Schacht IV kümmern, stehen den Besucherinnen und Besuchern für ihre Fragen an dem Abend zu Verfügung. Geöffnet wird um 18 Uhr. Da die Fördermaschinenhalle des Schacht IV nicht beheizt wird, empfehlen die Veranstalter besonders wärmende Schuhe. Für die Verpflegung sorgen ehrenamtliche Helfer des Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers. Der Eintritt ist frei.

Kurz vor Weihnachten hatte es das erste Kerzenschein-Konzert auf Schacht IV gegeben. Für viele war es damals ein bewegender Abschied von der großen Ära das Bergbaus in der Region. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Siegmund Ehrmann hatte damals zum Beispiel gesagt: „Mein Vater und mein Großvater waren auf Niederberg.“ An diesem Abend stirbt für ihn ein Stück Familientradition.

Im dem damals vorgestellten Film „Was wird bleiben?“ sprechen Menschen über das, was der Bergbau für sie bedeutet. Der Film hatte beim Konzert 2018 Premiere. Gedreht hatten ihn der Moerser Regisseur Frederik Göke und der Kameramann André Turcan, ein halbes Jahr später wurde eine DVD vorgestellt..

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland