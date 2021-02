Moers: Täter stiehlt blinder Frau Geld und Masken-Gutscheine

In Moers hat ein Täter eine blinde Frau bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Moers. Dreister Diebstahl in Moers: Ein Täter hat es auf eine blinde Frau abgesehen. Die glaubte, einen Apotheken-Mitarbeiter vor sich zu haben.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 13 Uhr in Moers einer blinden Frau auf der Homberger Straße zwei Briefumschläge mit Geld und Gutscheinen für FFP2-Masken gestohlen. Der Unbekannte hatte nach Angaben der Polizei vom Donnerstag an der Haustür der Frau geklingelt.

Die Frau übergab ihm die Umschläge, in der Annahme, es handelte sich dabei um einen Mitarbeiter der Apotheke. Der Mann verschwand mit den Umschlägen. Da die Frau völlig erblindet ist, konnte sie den Täter nicht sehen.

Die Schwester der Frau hatte den Unbekannten kurz gesehen: Der Mann ist 30 – 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und sprach gebrochen Deutsch. Er hatte dunkle, kurze Haare, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.