Moers: Stromausfall in Hülsdonk und Vinn - die Gründe

Moers. Einige Moerser Haushalte blieben am Sonntagmorgen ohne Strom. Eine Stunde waren sie vom Netz getrennt. Was den Stromausfall ausgelöst hat.

Einige Moerser, die am Sonntag, 2. April 2023, ihr Frühstücksei kochen oder die Sonntagsbrötchen aufbacken wollten, mussten feststellen: Der Strom ist weg. Ab 7.14 Uhr waren Haushalte in Teilen von Vinn und Hülsdonk von dem Stromausfall betroffen. Das bestätigt Enni-Sprecher Herbert Hornung auf Nachfrage dieser Redaktion. Zwar seien beide Stadtteile durch eine Ersatzleitung nach einer Stunde schnell wieder am Netz angeschlossen gewesen, jedoch sei der Schaden in Hülsdonk noch nicht behoben.

Auch am Sonntagmittag arbeitete der Bereitschaftsdienst der Enni weiter daran, den Fehler in dem Stadtteil zu finden. Anders als in Vinn: Hier sei der Grund für den Stromausfall bereits erkannt und die Leitung repariert worden. Eine sogenannte Muffe, das Verbindungsstück zwischen einem Haushalt und der Hauptstromleitung, sei defekt gewesen. Das sei nicht unüblich und könne passieren, wenn Feuchtigkeit eintritt oder der Baustein altersbedingt ausgetauscht werden muss, erklärt Hornung. Er betont, dass die laufende Ursachenfindung und -behebung in Hülsdonk sich nicht weiter auf die Haushalte auswirke.

