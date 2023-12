Moers: Straßenlaternen nachts länger aus - CDU: „Unzumutbar“

Die CDU in Moers möchte die Laternen in Moers nachts wieder länger angeschaltet lassen.

Moers Um Energie zu sparen, hatte die Moerser Politik 2022 beschlossen, Laternen nachts länger ausgeschaltet zu lassen. Warum die CDU das ändern will.

In Moers wird wieder über die Nachtabschaltung der Laternen diskutiert. CDU-Fraktion hat dazu folgende Ansicht: „Festhalten an ausgedehnter Nachtabschaltung ist unzumutbar!“ Angetrieben von dieser Auffassung hat die Moerser CDU-Fraktion nun einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt, in dem sie die Rücknahme der zeitlich ausgedehnten Nachtabschaltung im Moerser Stadtgebiet fordert.

„Die befürchtete Energienotlage, die für den ursprünglichen Beschluss Grundlage gewesen war, ist nicht eingetreten. Damit gibt es für uns keine Notwendigkeit mehr, an der damaligen Entscheidung, die Straßenbeleuchtung früher abzuschalten, festzuhalten“, erläutert der Fraktionsvorsitzende Michael Gawlik.

„Für viele Moerserinnen und Moerser sind nachts beleuchtete Straßen ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Das beobachten wir auch aktuell in einer Umfrage zum allgemeinen Sicherheitsempfinden, die wir gerade gestartet haben“, heißt es weiter in den Ausführungen der Christdemokraten. Hier zeige das erste Stimmungsbild bereits, dass sich die Teilnehmenden insbesondere in den späten Abend- und Nachtstunden unsicher fühlten, weil die Straßenbeleuchtung fehle.

„Genauso treten immer mehr Menschen in Moers an unsere Fraktionsmitglieder heran oder kommen direkt ins Rathaus, um gegen die Nachtabschaltung, wie sie aktuell besteht, zu protestieren. Es kann nicht sein, dass Menschen, die am späten Abend auf dem Nachhauseweg sind, hier in Angst unterwegs sind. Denn, wo es dunkel ist, fühlt man sich einfach nicht mehr sicher“, unterstreicht die Fraktionsvorsitzende Petra Kiehn. Und Michael Gawlik ergänzt: „Aus unserer Sicht tragen wir als Politik die Verantwortung, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger auch nachts möglichst angstfrei in unserer Stadt bewegen können.“

