Moers: Staus am Samstag vor Betriebshof - das rät Enni

Im Kreislaufwirtschaftshof in Moers – hier ein Archivbild – kommt momentan viel Grünschnitt an. Enni erklärt, wie man den Stau vermeiden kann.

Moers. Die Moerser sind zurück in ihren Gärten und produzieren viel Grün- und Rasenschnitt. Folge: Stau am Betriebshof. Was Enni den Hobbygärtnern rät.

Jetzt ist der Frühling da und der lässt die Pflanzen in den Moerser Gärten derzeit bereits kräftig sprießen. Das sorgt nicht nur für eine wahre Pracht, sondern auch für überquellende braune Biotonnen. Denn Sonnenschein und warme Temperaturen locken die Hobbygärtner zunächst in ihre grünen Oasen und anschließend in Scharen und mit großen Mengen Baum-, Grün- und Rasenschnitt zum Kreislaufwirtschaftshof (KWH) der Enni Stadt & Service am Jostenhof.

„Hier herrscht aktuell deshalb wieder viel Andrang“, berichtet Ulrich Kempken, bei Enni Abteilungsleiter für die Bereiche Entsorgung und Reinigung in einer Pressemitteilung. Gerade samstags staut sich der Verkehr im Frühjahr oft weit zurück. Kempken empfiehlt seinen Kunden daher, auch den Service an anderen Wochentagen zu nutzen. „Wir haben werktags bereits ab 7 Uhr und abends bis 18 Uhr geöffnet. Damit kommen wir auch Berufstätigen entgegen.“

Währenddessen laufen die Bauarbeiten für den neuen KWH weiter auf Hochtouren. Mittlerweile ist schon deutlicher Fortschritt erkennbar. Bis zum Herbst soll die moderne, funktionale Entsorgungsstelle stehen, an der es für Bürgerinnen und Bürger mehr Service geben und die Entsorgung der Abfälle einfacher als heute sein wird.

Bis dahin können Moerser ihren Sperrmüll, den Grünschnitt, Kartonagen und viele andere Abfallarten weiter auf dem Provisorium im hinteren Bereich der Anlage abliefern. „Die Einfahrt ist links neben dem Enni-Verwaltungsgebäude ausgeschildert.“

