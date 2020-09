Moers startet nächste Woche in die Kufenflitzersaison

Moers. Die Enni Eiswelt öffnet ab kommenden Freitag, 25. September, wieder ihre Toren. Wegen Corona wird es aber einige Einschränkungen geben.

Mit über 30 Grad hat der Spätsommer in dieser Woche noch einmal gezeigt, was er kann. Die Eismeister der Enni Sport & Bäder lassen sich davon jedoch nicht beirren und haben in der vergangenen Woche die nächste Eiszeit eingeläutet. Schicht für Schicht haben sie die Eisfläche in der Enni Eiswelt hergestellt, die Linien für das Eishockeyfeld aufgezeichnet und geben jetzt grünes Licht: Am Freitag, 25. September um 17 Uhr, fällt der Startschuss für die anstehende Wintersaison.

Bis 21 Uhr ertönen dann wieder aktuelle Hits aus den Charts und sorgen wie auch an den darauffolgenden Freitagen für beste Stimmung. Kleiner Wermutstropfen: Wegen Corona darf die Eisdisco nicht Disco heißen und es gelten natürlich auch in der Eissporthalle besondere Hygiene- und Abstandsregeln. So wird die Gästezahl begrenzt, gibt es verschiedene Zeitfenster und gilt in der gesamten Halle eine Maskenpflicht. Enni-Bereichsleiter Benjamin Beckerle empfiehlt Schlittschuhläufern deshalb, sich die Tickets für einen Besuch im Vorfeld online unter www.enni.de zu sichern. „Wir haben beim Betrieb der Bäder mit diesem System bereits sehr gute Erfahrungen gemacht und freuen uns darauf, den Kufenflitzern trotz Corona eine schöne Saison ermöglichen zu können.“

So wird es auch in Corona-Zeiten an den Freitagabenden unterschiedliche Musikthemen wie Amerika, Halloween oder Karneval geben. Auch eine Schaumparty zum Saisonende ist geplant. „Ob wir diese umsetzen können, wird sich im neuen Jahr zeigen“, erklärt Beckerle. Stattfinden sollen auch die Familientage „Kinderwintertraum“ am 16. und 23. Oktober sowie die Winterferienaktionen am 30. Dezember und 6. Januar 2021. Auch in dieser Saison gilt: Für Gäste, die keine eigenen Schlittschuhe besitzen, stehen wie immer Leihschuhe von Größe 24 bis 50 bereit. Für Neulinge gibt es mittwochs einen Schlittschuhkurs. Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage der Enni. Gleiches gilt für die galaktischen Geburtstagspartys für Kinder in den eigens dafür hergerichteten Räumen.