Moers startet eine bunte Aufklärungskampagne gegen Corona

Die Stadt Moers macht mit einer besonderen Videoaktion auf die AHA-Regeln aufmerksam. Die Videos erreichen bereits viele Menschen.

Moers. „Dem Coronavirus ist egal, welcher Herkunft jemand ist." Das ist das Motto einer neuen Kampagne, die die Stadt Moers kürzlich auf seinen Social-Media-Kanälen in die Wege geleitet hat. Dabei erklären junge Moerser täglich in kurzen Videos „AHA+L“ – also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften – in ihrer jeweiligen Muttersprache.

Los ging es mit Marokkanisch. Seitdem wurden die vier Grundregeln zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus bereits auf Englisch, Farsi, Niederländisch, Russisch, Türkisch und Deutsch auf Facebook, Twitter und Instagram gezeigt.

Aktion soll so authentisch wie möglich sein

Mit großem Erfolg, wie Stadtpressesprecher Thorsten Schröder feststellt: „Die Zwischenbilanz ist sehr gut. Die Beiträge werden häufiger geteilt, als wir es erwartet haben. Das Video auf Marokkanisch etwa hat beinahe 2.500 Zugriffe auf Instagram.“ Gerade dieses Medium sei wichtig, um auch junge Menschen zu anzusprechen: „Die Zielgruppe der 16 bis 20-Jährigen erreichen wir sonst nur schwer mit unseren Nachrichten. Deshalb wollten wir die Aktion so authentisch wie möglich gestalten: Junge Menschen präsentieren diese wichtige Botschaft in der Sprache, in der sie häufig auch im Alltag unter Freunden kommunizieren.“

Und in der Grafschaft gibt es eine Vielzahl gesprochener Sprachen. Grund dafür sei, dass Moers eine sehr multikulturelle Stadt sei, so Schröder. Als frühere Bergbaustadt seien ehemalige Gastarbeiter schon seit langer Zeit ein Teil der Gesellschaft in Moers.

Weitere Beiträge sind geplant

Gerade Stadtteile wie Meerbeck, Repelen oder die Mattheck weisen laut Schröder einen breit gefächerten Migrationshintergrund auf: „Kinder mit mehr als 20 Nationalitäten gehen beispielsweise in den Kindergarten an der Wilhelm-Müller-Straße. Daran sieht man, was für eine bunte Stadt wir sind.“

Mit ihrer neuen Kampagne möchte die Stadt diese Feststellung nutzen, um zu zeigen, dass alle Moerser gemeinsam das selbe Ziel verfolgen. Damit die Verbreitung dieser wichtigen Botschaft noch weiter verstärkt – und die des Virus eingedämmt – wird, ist bis zum Ende dieses Jahres noch ein Beitrag auf Albanisch geplant. Auch ein Video in arabischer Sprache wünscht sich Thorsten Schröder. Überhaupt freut er sich über jede Sprache, die noch hinzukommt. Daher lädt er Interessierte, die sich an der Aktion beteiligen möchten, dazu ein, über Facebook, Twitter oder Instagram Kontakt zur Stadtverwaltung aufzunehmen.