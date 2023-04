Moers: Starke Gedichte für Frieden, Freiheit und Toleranz

Moers. Johann Esser aus Moers hat 1933 das berühmte „Moorsoldatenlied“ geschrieben – und 7000 Gedichte. Einen Teil seines Werks gibt es jetzt als Band.

Johann Esser aus Moers hat 1933 das „Moorsoldatenlied“ geschrieben, eine der zentralen Botschaften gegen die nationalsozialistische Terrorherrschaft in Deutschland von 1933 bis 1945. Jetzt, zum 90. Jahrestag des Liedes, hat der Moerser Verein „Erinnern für die Zukunft“ einen Band mit Gedichten von Johann Esser veröffentlicht: „Der Spatz am Gitter“.

Am 27. August 1933, so ist es überliefert, haben Esser und andere Gefangene des Konzentrationslagers Börgermoor sein Lied vor den Wachmannschaften gesungen. Darin heißt es: „...es stärkt die Vielen, die neu sich gestellt, zum Kampf für den Frieden, wo immer es sei.“ Die Melodie stammt von Rudi Goguel, einem ebenfalls Inhaftierten.

Esser, Bergmann, überzeugter Antifaschist, Kommunist und Gewerkschaftler, stand schon damals seit Jahren auf einer Liste der Nationalsozialisten. Nach deren Machtergreifung verhafteten sie Esser. Bis 1938 kam er mehrfach als politischer Häftling in Konzentrationslager. „Das Moorsoldatenlied war international bekannt, in Deutschland gibt es Versionen von Hannes Wader und den Toten Hosen“, berichtet Ulrich Hecker, Vorsitzender des Vereins „Erinnern für die Zukunft“.

Nach seinem Tod 1971 wurde Johann Esser auf dem Friedhof in Duisburg-Trompet beigesetzt. Dort erinnert seit 2014 eine Tafel an ihn und sein berühmtes Lied. Doch Essers literarisches Werk ist viel umfangreicher. 7000 Gedichte hat die Familie dem Kreisarchiv Wesel leihweise zur Verfügung gestellt. Zeit, dass wenigstens ein Teil von ihnen das Licht der Öffentlichkeit erblickt, dachten sich Essers Enkelin Jutta, Ulrich Hecker, Fritz Burger und Patrick Dollas.

Johann Esser (1896 – 1971)

Sie sind die Herausgebenden des 180 Seiten starken Gedichtbandes „Der Spatz am Gitter“. „Mein Großvater hat in seinen Gedichten sein Leben verarbeitet“, sagt Jutta Esser, Jahrgang 1967. Sie ist die Tochter des jüngsten Sohnes von Johann Esser. Heute erinnert sie sich daran, dass ihr Großvater nach seinem Tode „kaum eine Rolle“ in den Gespräche der Familie gespielt hat.

Jutta Esser: „Die Familie war traumatisiert, von dem, was ihm widerfahren war.“ Seinen Vater habe er nicht gekannt, seine Mutter sei früh gestorben, er habe zeitweise im Waisenhaus gelebt, bevor er als Infanterist in den Ersten Weltkrieg ging. 1924 habe er sich den Kommunisten angeschlossen. Schon damals habe es in Duisburg-Rheinhausen die ersten Auseinandersetzungen mit den Nationalsozialisten gegeben, später seien immer mehr Schikanen hinzugekommen.

Die Auswahl der Gedichte folgt dem Leben von Johann Esser, eine „Biografie in Gedichten“, wie es dort an einer Stelle heißt. Wie aktuell sein Werk ist, zeigt vor allem das Kapitel aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch dann, nach dem Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft in Deutschland, mahnt Johann Esser zu Frieden und Freiheit.

In „Schreit ein Nein in diese Welt“ heißt es: „Wieder setzt man Hasstiraden unheilschwanger in die Welt und die alten Hetzballaden werden neu frisiert erzählt. Wieder droht an allen Ecken uns Gefahr und Massenmord. Wieder sollen wir verrecken, denn die Rüstung hat Akkord.“

Der Verein „Erinnern für die Zukunft“ stellt das Buch mit einer Lesung am Mittwoch, 26. April, 19 Uhr im großen Saal des Alten Landratsamtes, Kastell 5 vor. Der Gedichtband „Der Spatz am Gitter“ kostet 19,90 Euro und ist erhältlich in der Barbara Buchhandlung, Burgstraße 3 in Moers, E-Mail: info@barbara-buch.de.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland