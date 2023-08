Moers: Stadt- und Touristinformation öffnet an neuem Tag

Moers. Gute Nachrichten für Besucher von Moers: Die Stadt- und Touristinformation öffnet jetzt an einem weiteren Tag. Das sind die neuen Öffnungszeiten.

Über einen zusätzlichen Öffnungstag in der Woche können sich Besucher:innen der Stadt- und Touristinformation der MoersMarketing GmbH in der Innenstadt freuen. Ab sofort öffnet die Stadtinformation in der Kirchstraße 26 a/b in Moers auch montags von 10 bis 13.30 Uhr ihre Tür für Bürger:innen und Tourist:innen.

In der Stadt- und Touristinformation erhalten Bürger:innen und Tourist:innen etwa Informationen zur Stadt, Tickets für Veranstaltungen in Moers und Umgebung sowie verschiedene Moers-Artikel. Die Öffnungszeiten: Montags und freitags: 10 bis 13.30 Uhr, dienstags bis donnerstags: 10 bis 13.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, samstags: 10 bis 13 Uhr.

