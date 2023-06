In Moers hat die Stadt das marode Parkhaus an der Kautzstraße gesperrt.

Straßenverkehr Moers: Stadt sperrt marodes Parkhaus in der City ab sofort

Moers. Die Stadt Moers hat am Montag das marode Parkhaus an der Kautzstraße gesperrt. Für die Maßnahme hat die Verwaltung gute Gründe.

Das marode Parkhaus an der Kautzstraße in der Moerser Innenstadt ist gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Das 50 Jahre alte Parkhaus nahe der City gehört der Stadt und wird vom Dienstleister Enni bewirtschaftet.

Bei Arbeiten zur Instandhaltung sei festgestellt worden, dass die notwendigen Verstärkungsmaßnahmen technisch nicht vorgenommen werden können. Ohne diese ist der weitere Betrieb aus statischen Gründen nicht mehr möglich. Deshalb wurde die sofortige Sperrung angeordnet. Enni Stadt & Service als Betreiberin setzt die Maßnahmen um.

Wer dort parken wollte, wurde bereits am Montag vor vollendete Tatsachen gestellt. Rot-weiße Baken und ein Schild „Durchfahrt verboten“ versperrten den Eingang zum Parkhaus an der Kautzstraße. Auf den einzelnen Etagen waren zu diesem Zeitpunkt allerdings noch Autos abgestellt.

Das Parkhaus an der Kautzstraße wurde am Montag geschlossen. Foto: Matthias Alfringhaus

Die rund 100 Dauermieter wird die Stadt kurzfristig informieren. 61 Stellplätze für Kurzzeitparker fallen weg. Ursprünglich sollte das Parkhaus zumindest bis Januar weitergenutzt werden können, so das Ergebnis eines Gutachtens. Ziel der Stadt ist es, noch in diesem Jahr den Abriss des Gebäudes auszuschreiben, damit die Arbeiten Anfang 2024 durchgeführt werden können. Im Herbst 2023 werden der Politik Varianten für den Bau eines neuen Parkhauses vorgestellt.

Das Parkhaus war in letzter Zeit immer wieder ein Problem. Bereits Anfang vergangenen Jahres hatte die NRZ über den Zustand berichtet, von einem „Angstraum“ war damals die Rede. Und: Auch die Stadt als Besitzer sprach von einem möglichen Neubau des Parkhauses.

Vor etwa vier Wochen war dann ein Gutachten bekannt geworden, dass dem Parkhaus keine lange Zukunft mehr attestierte. Demnach war der Betrieb nur noch bis Februar 2024 gewährleistet. Dabei war 2022 noch in die Konstruktion investiert worden: Verbindungen der Stahlbaukonstruktion wurden verstärkt, ebenso gab es neuen Rostschutz.

