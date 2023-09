Eine Elternhaltestelle, wie auf diesem Symbolbild, soll den Schulweg zur Eichendorffschule in Moers sicherer machen.

Schule Moers: Stadt geht gegen Elterntaxis an Grundschule vor

Moers. Der Weg zu einer Grundschule in Moers soll sicherer werden. Nun reagiert die Stadt auf Eltern, die ihr Kind mit dem Auto bis zur Schule bringen.

Für die Eichendorffschule in Meerbeck-Ost gibt es jetzt eine Elternhaltestelle und Schulwegpläne. Zuvor war der Kreisverkehr an der Hattropstraße fertiggestellt worden. Die Stadt Moers arbeitet bereits seit vielen Jahren an der Sicherung der Schulwege von Grundschülern.

Um Eltern und Schüler zu unterstützen, erstellt der Fachdienst Straßen- und Verkehrsplanung gemeinsam mit Schulen und Polizei nach und nach Schulwegplänefür die Moerser Grundschulen und verbessert die Infrastruktur.

Sicherer Schulweg in Moers: Neue Haltestellen soll Zahl der Elterntaxis reduzieren

Elternhaltestellen werden eingerichtet, um die Anzahl der Elterntaxis im Schulumfeld zu reduzieren. In den kommenden Jahren werden sukzessive alle weiteren Moerser Grundschulen bearbeitet. Aktuell laufen die Planungen für die Waldschule in Schwafheim sowie für die Gebrüder-Grimm-Schule und die umliegenden weiterführenden Schulen in der Innenstadt.

Die Stadt Moers ermutigt Eltern und Schulen auch dazu, die Mädchen und Jungen dabei zu unterstützen, den Schulweg aktiv und möglichst selbstständig zurückzulegen. „Wer ihn zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Tretroller zurücklegt, bewegt sich an der frischen Luft, wird im Straßenverkehr selbstständiger und kann mit Freunden Zeit verbringen“, weiß Verkehrsplanerin Sandrine Gissing.

