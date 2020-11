Hepatologe Dr. Christoph Vogt bietet am kommenden Donnerstag eine Telefonsprechstunde zu Lebererkrankungen an

Medizin Moers: St. Josef bietet Hotline zu Lebererkrankungen an

Moers. In einer Telefonsprechstunde beantwortet Chefarzt Dr. Christoph Vogt am Donnerstag Fragen rund um das Hochleistungsorgan.

Zum 21. Deutschen Lebertag, der unter dem Motto: Check-up für die Leber steht, hatte das St. Josef Krankenhaus einen Lebertag mit Vorträgen und Infoständen geplant. Da dieser coronabedingt nicht stattfinden kann, gibt es am Donnerstag, 19. November, eine Telefon-Hotline zum menschlichen Hochleistungsorgan.

Die Leber filtert täglich 2.000 l Blut, das bedeutet 1,5 Liter pro Minute. Darüber hinaus steuert die Leber den Fett- und Zuckerstoffwechsel. Umso wichtiger ist es, dass dieses Organ, das schädliche Substanzen ausscheidet, gesund bleibt. Doch unser Lebensstil macht dem sensiblen Organ Tag für Tag zu schaffen: Fettes Essen, Medikamente und Alkohol greifen die Leber an und können bleibende Schäden hinterlassen .

Aber auch Stoffwechsel- und Autoimmunerkrankungen oder Viruserkrankungen können erhöhte Leberwerte verursachen. „Lebererkrankungen sind tückisch. Sie können jahrelang unentdeckt bleiben, da sie erst im späten Stadium Beschwerden verursachen“, schildert Dr. Christoph Vogt, Chefarzt am St. Josef Krankenhaus.

In Deutschland leiden rund 5 Millionen Menschen an einer Erkrankung der Leber. Die Häufigste ist die sogenannte Fettleber. „Hier lagern sich winzige Fetttröpfchen in den Leberzellen ab, die im Verlauf der Erkrankung zunehmen und zu einer Entzündung der Leber, der sogenannten Hepatitis, führen. Das führt im schlimmsten Fall zu einer Leberzirrhose, dem Endstadium jeder chronischen Lebererkrankung“, erklärt der Hepatologe.

Gerade deswegen sei eine Früherkennung enorm wichtig. Erste Anzeichen für eine Erkrankung können unerklärlicher Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Druckempfindlichkeit im Oberbauch sowie eine Gelbfärbung von Haut und Augen sein. Diese sollten durch eine Kontrolle der Leberwerte im Blut abgeklärt werden.

Im Frühstadium erkannt, seien viele Lebererkrankungen wie die Fettleber nämlich gut behandelbar. Auch Viruserkrankungen wie Hepatitis B und C seien teilweise sogar komplett heilbar.

Am Donnerstag, 19. November, ist Chefarzt Dr. Christoph Vogt in der Zeit von 15 bis 18 Uhr telefonisch unter 02841 /107-13501 zu erreichen.