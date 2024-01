Moers: Spitzenwert bei der Zustellung - 20.000 Pakete am Tag

Moers Das Team der DHL-Zustellbasis Moers hat 2023 ausgewertet. Insgesamt 3,3 Millionen Pakete sind zugestellt worden. Ein Tag ist besonders auffällig.

Ein arbeitsintensives, aber auch erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Team der DHL-Zustellbasis in Moers. Im Jahr 2023 haben die gelben Boten von der Heinrich-Hertz-Straße aus insgesamt 3,3 Millionen Pakete zugestellt. Das entspricht einem Schnitt von mehr als 10.500 Sendungen an jedem Arbeitstag, teilt die Post mit.

Der Spitzentag des Jahres lag diesmal am Donnerstag vor Weihnachten, heißt es weiter in der Mitteilung. „Am 21. Dezember haben unsere 133 DHL-Zustellerinnen und Zusteller 20.000 Pakete ausgeliefert. Das ist echter Mannschaftssport“, lobt der Leiter Klaus Heilen sein Team und zieht eine positive Bilanz: „Wir sind sehr gut durch das Jahr gekommen und konnten die hohe Sendungsmenge auch in den besonders herausfordernden Weihnachtstagen meistern, die in diesem Jahr bereits seit der Black Week November auf einem sehr hohen Niveau lag. “

Leistungsfähige Handscanner und Navigationssysteme erleichterten die Arbeit, heißt es weiter; die Kunden könnten per Live-Avise die Ankunft eines Paketes und das Zustellfahrzeug sehen und bis kurz vorher umrouten. Die mechanisierte Zustellbasis an der Heinrich-Hertz-Straße ist seit zehn Jahren in Betrieb. Die Sendungen kommen in den frühen Morgenstunden aus dem Paketzentrum in Krefeld, das wiederum mit den anderen 37 Paketzentren in Deutschland verknüpft ist.

