Moers: Sparkassen-Filiale bleibt wochenlang geschlossen

Moers Die Sparkassen-Geschäftsstelle am Rheinkamper Ring hat eine neue Leitung – muss aber zunächst wochenlang schließen. Was Kunden wissen sollten.

Kerstin Merker und Melina Riedel haben die Leitung der Sparkassen-Geschäftsstelle am Rheinkamper Ring in Moers gerade erst übernommen. Am Montag, 19. Februar, ziehen sie mit ihrem Team jedoch zunächst für drei Wochen in die Geschäftsstelle an die Lintforter Straße in Repelen um. Grund dafür ist der Umbau und die umfassende Modernisierung der rund 200 Quadratmeter großen Service- und Beratungsräume. Darüber informiert das Geldinstitut in einer Pressemitteilung.

„Es ist tatsächlich schon 36 Jahre her, dass unsere Sparkasse hier im damaligen Neubaugebiet Rheinkamper Ring einen neuen Standort eröffnet hat“, sagt Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein. „Heller, aufgelockerter, einfach anders“, so fasst die neue Stellenleiterin Kerstin Merker die Umbaupläne zusammen. Neben einem neuen Teppich und Schreibtischplatten aus hellem Eschenholz freue sich die bisherige Stellvertreterin an der Poststraße in Neukirchen auf ein völlig neues Raumkonzept für den Service und die Beratung. Unmittelbar gegenüber dem Foyer empfange das Filial-Team die Kunden zukünftig an offenen, halbrunden Theken. Für die persönliche Beratung sollen dann eine Lounge mit Sitzelementen und runde, vom Filialraum abgegrenzte Tische zur Verfügung stehen. Zentraler Blickfang werde eine beleuchtete Wand mit Moos sein, kündigt die Sparkasse an.

Bis zur geplanten Neueröffnung am Montag, 11. März, finden Kunden der Geschäftsstelle Rheinkamper Ring ihre gewohnten Ansprechpartner in der Sparkasse an der Lintforter Straße 101 in Repelen. Das Foyer mit dem Geldautomaten öffnet bereits am Montag, 26. Februar, wieder. Der nächstgelegene Geldautomat inklusive Einzahlungsfunktion ist in Repelen von 6 bis 23 Uhr geöffnet.

