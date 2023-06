Moers: Sonnencreme gratis in den Freibädern – SPD-Vorschlag

Moers. Vorbild Niederlande: In den Moerser Freibädern soll es bald kostenlos Sonnencreme geben. Die SPD will das – und schlägt unkomplizierten Weg vor.

Die SPD möchte die Ausgabe kostenloser Sonnenschutzmittel in den Moerser Freibädern einführen. Das geht aus einer Mitteilung der Fraktion hervor.

Demnach wird die Enni Sport & Bäder als Betreiber gebeten, dies kurzfristig umzusetzen. Genutzt werden könnten nach Auffassung der SPD gegebenenfalls in der Corona-Phase für Desinfektionsmittel genutzte Geräte an, die nicht mehr für diesen Zweck benötigt werden.

Den Vorstoß begründet die SPD so: Um der steigenden Zahl an Hautkrebsfällen zu begegnen, setzen die Niederlande auf Aufklärung und Gratis-Sonnencreme. Alte Desinfektionsspender aus Coronazeiten sollen es den Menschen leichter machen, sich häufiger einzucremen, teilt die SPD mit. An der niederländischen Nordseeküste stünden die aus Coronazeiten übrig gebliebenen Dosierspender fast überall, auch an den Stränden in Domburg, Zoutelande und Egmond. Inzwischen seien sie mit Sonnencreme statt mit Desinfektionsspray gefüllt. Badegäste können sich kostenlos bedienen und sich so vor einem Sonnenbrand schützen.

Für die zeitnahe Einführung kostenloser Sonnenschutzmittel in den Moerser Freibädern setzen sich die Mitglieder des Enni-Verwaltungsrates der SPD-Fraktion ein. Atilla Cikoglu, Ursula Elsenbruch und Hans-Gerhard Rötters werden so zitiert: „Hier in Moers sollten wir den Bürgerinnen und Bürgern in unseren Freibädern ebenfalls diesen präventiven Schutz vor Hautkrebs anbieten können.“

