Moers: 100cm hoher Würfel soll errichtet werden - der Grund

In Dortmund gibt es bereits einen Gedenkstein für Drogentote. In Moers soll nun auch einer aufgestellt werden.

Moers. Die Grafschafter Diakonie möchte in Moers einen Würfel aufstellen lassen. Was sich dahinter verbirgt und wo der Würfel installiert werden soll.

In Moers wird es möglicherweise schon bald einen Ort des Gedenkens an Drogentote geben. Die Grafschafter Diakonie, die seit 25 Jahren die Drogenberatungsstelle in der Grafenstadt betreibt, hat das Aufstellen eines Gedenkstein angeregt. Der zuständige Fachausschuss des Stadtrates soll in seiner nächsten Sitzung darüber entscheiden.

Die Verwaltung schlägt als Standort einen städtischen Grünstreifen zwischen dem Gesundheitsamt und dem Moersbach, also unweit der Beratungsstelle an der Rheinberger Straße. Der Wunsch der Diakonie ist es, mit dem Gedenkstein den Drogentoten in der Stadt Moers und Umgebung einen zentralen Erinnerungsort und ein Mahnmal zu geben werden. Gleichzeitig soll es ein Platz für die Hinterbliebenen sein, an dem sie gemeinsam gedenken können. Darüber hinaus will die Grafschafter Diakonie an dieser Stelle mit Betroffenen Präventivarbeit leisten und auf mögliche Folgen des Drogenkonsums hinweisen.

Geplant ist, den Gedenkstein am 21. Juli, dem Internationalen Gedenktag für Drogentote, einzuweihen. Er soll etwa ein Meter mal ein Meter mal ein Meter groß sein. Die konkrete Umsetzung erfolgt durch die Grafschafter Diakonie und kostenneutral für die Stadt Moers. (wit)

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt berät das Thema am Donnerstag, 4. Mai, ab 16 Uhr in öffentlicher Sitzung im Ratssaal.

