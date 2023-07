Moers: Solarstrom für Mieter – das sind die größten Hürden

Moers. Mieterstrom, Balkonkraftwerke: Vermieter wie die Wohnungsbau Stadt Moers möchten klimafreundlicher werden. Doch das ist schwerer als gedacht.

Die Energiewende bringt viele Probleme mit sich. Betroffen sind nicht nur Hauseigentümer, sondern auch Mieter. Wie schwierig es ist, gute Ideen zum Klimaschutz umzusetzen, weiß Jens Kreische, einer von zwei Geschäftsführern der Wohnungsbau Stadt Moers, die rund 3000 Wohnungen vermietet.

„Die Energiewende ist ein Zukunftsthema. Wir sind dran und überlegen, wie wir uns aufstellen können“, sagt Kreische im NRZ-Gespräch. Und doch: Es ist ein mühsamer Weg. Besonders deutlich wird das an zwei aktuellen Themen, die auf Anbieter wie die Wohnungsbau Stadt Moers wie zugeschnitten scheinen.

Mieterstrom

Zehn Millionen Euro will das NRW-Bauministerium für Solaranlagen auf Dächern von Mietshäusern zur Verfügung stellen. Soll Geld fließen, muss es sich um öffentlich geförderten Wohnraum handeln und der Vermieter muss den Strom dem Mieter zur Verfügung stellen. Das Mieterstrom genannte Modell hört sich gut an, wirft aber beim zweiten Blick viele, nicht ganz unwichtige Fragen auf.

„Wir hätten solche Photovoltaik-Anlagen gern selbst im Haus, dann hätten Mieter und die Wohnungsbau Vorteile davon“, sagt Kreische. Soll heißen: Anlagen, die zum Beispiel Stromversorger installieren und dann für 20 Jahre betreiben, werden von der Wohnungsbau Stadt Moers zurzeit nicht favorisiert. Bei solchen „Contracting“- Modellen (Contract, englisch = Vertrag) zahlt der Auftraggeber eine Pacht und stellt sein eigenes Dach zur Verfügung.

Wenn aber die Wohnungsbau Stadt Moers auf Wunsch von Mietern eigene Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern ihrer Mietshäuser installieren lässt, gibt es ein anderes Problem. Jens Kreische: „Dann sind wir nicht nur Vermieter, sondern auch Versorger, ein für uns völlig fremdes Geschäft. So ist die Gesetzeslage.“ Wenn die Wohnungsbau Stadt Moers dennoch als Versorger auftreten würde, entsteht das nächste Problem.

Unternehmen wie die Wohnungsbau Stadt Moers sind von der Gewerbesteuer befreit, wie Kreische berichtet. „Würden wir Strom verkaufen, fällt aber sofort Gewerbesteuer an – und zwar für das gesamte Unternehmen.“ Das Ziel beim Mieterstrom seien deshalb „Kooperativen“ mit Versorgern. Kreische: „Die Mieterinnen und Mieter sollen spürbar profitieren.“

Balkonkraftwerke

Probleme wie beim Mieterstrom stellen sich bei den beliebten Balkonkraftwerken nicht. Dafür gibt es andere Fragen, die die Wohnungsbau Stadt Moers klären will. Bei Balkonkraftwerken lassen Mieterinnen und Mieter Module aufstellen oder installieren, die deutlich kleiner sind als Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach.

Balkonkraftwerke werden immer beliebter (Symbolbild). Foto: Stefan Sauer / dpa

Sie können beispielsweise an den Balkon gehängt oder an Außenwänden verschraubt werden. Der Strom, der so gewonnen wird, kann direkt in den Kreislauf der Wohnung eingespeist werden. Kreische merkt an: „In dem Fall treten wir nicht als Versorger auf, sind aber in der Haftung für die in unserem Gebäude betriebene Anlage.“

So könnten, fürchtet Kreische, auf Vermieter Haftungsfragen zukommen, wenn sich Photovoltaik-Tafeln zum Beispiel bei Sturm lösen und Menschen verletzt oder Sachen beschädigt werden. Mit Blick auf die Kosten-Nutzen-Rechnung bei Balkonkraftwerken gibt sich Kreische eher zurückhaltend: „Bei den aktuellen Preisen rechnet sich so etwas nach etwa fünf Jahren.“

Eine Anfrage für ein Balkonkraftwerk habe es bisher gegeben. Sie kam von einem langjährigen Mieter, habe aber aus den genannten Gründen nicht umgesetzt werden können. Trotz aller Hürden will die Wohnungsbau Stadt Moers die Energiewende jetzt „strategisch angehen“, wie Kreische sagt. Eines sei aber jetzt schon sehr wahrscheinlich: Ohne öffentliche Fördermittel könnte sich die Transformation langfristig negativ auf die Mieten auswirken.

