Ausgelassen gefeiert haben sie am 1. Oktober bei der Schleupen AG eher nicht, es ist ja Corona. Doch die Freude, einem IT-Dienstleister anzugehören, der auf nicht nur in dieser Branche stolze 50 Jahre zurückblicken kann, ist spürbar. Und die Erfolgsgeschichte eines der größten Arbeitgeber in Moers geht weiter.

Zurzeit wird im Gewerbegebiet Genend neben dem bestehenden Firmengebäude gebaut, Ende 2021 sollen die beiden Moerser Standorte Hülsdonk und Genend dann in einem neuen, modernen Komplex unter einem Dach vereint werden.

Gründer war von der Computertechnologie fasziniert

Gegründet hat Leo Schleupen sein Unternehmen vor jetzt 50 Jahren in Ettlingen bei Karlsruhe. „Gründer Leo Schleupen war einfach von der Computertechnologie fasziniert, die in dieser Zeit kommerziell nutzbar wurde. Mit neuen Programmen trugen er und seine Mitgründer, die später dazustießen, die Digitalisierung in die Unterneh-men und revolutionierten so die kaufmännischen Geschäftsprozesse“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Zu den Wegbegleitern Schleupens gehörte auch Gerhard Meier aus Moers.

Mit dem Pioniergeist der jungen Computerszene arbeitete Meier zunächst in seiner Wohnung, 1978 geht es dann in Büroräume in die Hopfenstraße. Aktuell arbeiten an den beiden Moerser Standorten 280 von insgesamt 460 Beschäftigten. Standorte für Softwareentwicklung und -vertrieb wurden ebenfalls in Wunstorf und Altenbeken gegründet.

Viele Stadtwerke nutzen die Software aus Moers

Zu den „kaufmännischen Geschäftsprozessen“, die Schleupen so erfolgreich ins digitale Zeitalter übersetzt hat, gehört ein Plattform namens SchleupenCS. Was sie leistet, erklärte am Donnerstag Marc Schubert von Schleupen in Moers auf NRZ-Anfrage: „Die Abrechnungssoftware kann zum Beispiel Strom-Messwerte einlesen, den einzelnen Tarifen zuordnen und Rechnungen erstellen. Das kommt offenbar an. Zu den über 300 Kunden in diesem Bereich zählen deutschlandweit mehr als 220 Stadtwerke, die Enni in Moers allerdings nicht.

Zu den führenden Anbietern mit einer internationalen Kundschaft gehört auch die vergleichsweise junge Unternehmenssparte Risikomanagement und Compliance.

Marc Schubert: „Hier geht es darum, mit einer Software für Unternehmen Risiken zu verfolgen und die Vorgänge in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben laufen zu lassen.“

Zu den heutigen Besitzverhältnissen teilt Schleupen mit: „Gründer und ehemalige Vorstände mit ihren Familien sowie der aktuelle Vorstandsvorsitzende halten die Aktien.“ An der Börse notiert ist Unternehmen deshalb nicht.