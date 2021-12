In Moers öffnet der Kreislaufwirtschaftshof (Symbolbild).

Moers Moers: So öffnet der Kreislaufwirtschaftshof kommende Woche

Moers. Jedes Jahr nach Weihnachten kommen auf die Enni Herausforderungen zu. Der Entsorger rät: Altglas notfalls erst Ende Januar entsorgen.

Nach Weihnachten ist bei der Enni Stadt & Service Niederrhein aus Moers vor allem die Entsorgung von Altpapier und Kartonagen eine Herausforderung.

Denn wenn sie von Schnee und Regen durchnässt sind, sind die Papiermengen schwer zu verladen und reißen auseinander. Ulrich Kempken, Leiter des Bereiches Entsorgung und Reinigung und sein Team weisen darauf hin, dass die Enni kein loses, neben Tonnen stehendes Altpapier mitnehmen könne. So bittet Kempken, größere Mengen Altpapier auch in diesem Jahr direkt und kostenlos am Kreislaufwirtschaftshof (KWH) abzuliefern.

Der hat zwischen Weihnachten und Silvester durchweg geöffnet: von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 7 bis 18 Uhr. Nur an Heiligabend, Silvester und den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt der Kreislaufwirtschaftshof geschlossen. Auch beim Altglas bittet Kempken um Rücksicht.

„Die Vorjahre haben uns gezeigt, dass die Container die auch hier nach den Feiern großen Mengen oftmals nicht fassen konnten und neben den Containern stehende, teils zerstörte Flaschen eine Gefahr darstellten oder das Umfeld verschandelten.“ So bittet Kempken, mit der Entsorgung von Glas notfalls bis Ende Januar zu warten. „Dann hat sich die Lage schnell entspannt und Containerplätze verwandeln sich nicht in wilde Müllkippen.“

Keinen Einfluss haben die Feiertage diesmal im Moerser Stadtgebiet auf die Abfuhr Restabfall, Altpapier und Bioabfall. Kempken: „Da der erste Weihnachtsfeiertag und auch Neujahr auf einen Samstag fallen, wird unsere Tourenplanung in diesem Jahr nicht durcheinander gewirbelt.“ So wird Enni die regulären Touren auch an Heiligabend und Silvester abfahren.

