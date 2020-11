Mitten in Moers entsteht ein Quartier, für das sich viele interessieren dürften. Die schlechte Nachricht: Noch hat die Vermarktung für die Homberger Höfe nicht begonnen. Die gute Nachricht: Der Termin für die Fertigstellung des 50-Millionen-Euro-Projektes steht fest. Ein anderes Vorhaben des Investors in Moers liegt dagegen auf Eis.

Das, was der Kölner Investor Dereco da ankündigt, klingt für viele wie ein Versprechen auf die Zukunft. Die Homberger Höfe – an der Homberger Straße – sollen neues Leben in die Innenstadt bringen. Das ist gerade in Zeiten, in denen die Corona-Pandemie dem innerstädtischen Einzelhandel zusetzt, gar nicht hoch genug zu bewerten.

Der Rohbau ist so gut wie fertig

Die unübersehbare Baustelle auf dem ehemaligen Horten-Gelände in der Innenstadt von Moers macht große Fortschritte. Wohnungen unterschiedlicher Größen, eine Tiefgarage, Fahrradkeller und weitläufige Innenhöfe sollen hier entstehen. Die NRZ hat am Montag bei David Noll von der Dereco nachgefragt. Das ist der Stand der Dinge:

Der Rohbau ist weitgehend fertig. Einzige Ausnahme: Der Weg zur Großbaustelle führt nach wie vor über die Feldstraße. Dort wird auch vorerst nicht gebaut, um die Belieferung der Baustelle nicht zu behindern. Es handelt sich um sechs Wohnungen, die zuletzt fertiggestellt werden.

Das Gebäude ist energieeffizient – über dem Standard

Energiestandard: Der Wert wird bei KfW 55 und damit laut Noll über dem für solche Bauten geforderten Standard liegen. Die Abkürzung steht für die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), bei der Förderungen für energieeffiziente Häuser beantragt werden können. Erreicht wird der Standard durch eine Dreifach-Verglasung, eine „hochwertige Dämmung“ und den Einsatz von Fernwärme. Die Fassade wird zum Teil verklinkert, zum Teil verputzt sein.

Vermarktung. Noch ist keine der 139 Wohnungen vermietet, die Vermarktung soll Mitte kommenden Jahres starten. Dann erst wird laut Noll auch der Quadratmeterpreis feststehen. Ende 2021 könnten dann die ersten Mieter in die Homberger Höfe einziehen. Eigentumswohnungen sind in den Homberger Höfen nicht geplant.

Im Erdgeschoss ist ein Bio-Supermarkt geplant

Das Hotel: „Das Projekt liegt auf Eis“, sagt David Noll. Nach der ursprünglichen Planung ist zwischen Essenberger und Homberger Straße ein Hotel geplant, mit bis zu 140 Zimmern.

Doch daraus wird vorerst wohl nichts, wie Noll sagt: „Das Projekt ist nicht abgesagt, aber wir müssen auch wegen der Corona-Pandemie schauen, wie sich der Hotelbau entwickelt.“ Es gebe nach wie vor Interessenten, darunter auch namhafte Hotelketten. Zum 2018 eingereichten Bauantrag gehört das Hotel nicht.

Im Erdgeschoss der Homberger Höfe ist, wie berichtet, ein Bio-Supermarkt vorgesehen. Fast 900 Quadratmeter stehen hier zur Verfügung.

Ab der kommenden Woche schließt die Enni Energie & Umwelt Niederrhein die Homberger Höfe in zwei Bauabschnitten an ihre Versorgungsnetze für Strom und Wasser an.

Die Tiefbauarbeiten beginnen am Montag, 16. November, zunächst in den Fußgängerwegen der Homberger Straße, wo die Monteure die Stromleitungen in Höhe der Hausnummer 68 an die Trafostation anbinden und die Kabel mit einem speziellen Verfahren unter der Straße durchschießen.

„Das läuft für den Auto- und Busverkehr weitgehend störungsfrei“, informierte jetzt Bauleiter Dirk Ackermann. „Fußgänger müssen leider mit leichten Behinderungen rechnen.“ Nach etwa zwei Wochen wandert die Baustelle dann in die Otto-Hue-Straße.

Die Verbindung zur Bankstraße wird hierdurch rund drei Wochen für den Autoverkehr gesperrt sein. Hier wird Enni den neuen Gebäudekomplex an die Strom- und Wassernetze anbinden und auf dem rund einhundert Meter langen Teilstück der Straße gleichzeitig die alte Wasserleitung austauschen. Die mit dem Fachbereich Straßen und Verkehr der Stadt Moers abgestimmte Baumaßnahme soll am 18. Dezember abgeschlossen werden.

Fragen zum Projekt beantwortet Enni am Baustellentelefon unter 02841 / 104 600.