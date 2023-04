Wettbewerb Moers: So gibt es keine Langeweile mehr im Wartezimmer

Moers. Spielen und Freuen, bis der Arzt kommt: Schüler des Moerser Gymnasiums Filder Benden entwickeln Roboter für Kinder und gewinnen einen Preis.

Fast jede Familie hat es in diesem Winter erlebt: Langeweile und zunehmende Belastung im Wartezimmer des Arztes. Mit dem Bau eines Roboters, der die Funktion einer selbstfahrenden Spielecke hat, nehmen sich die Schüler der Informatik-AG des Gymnasiums in den Filder Benden dieses Problems an.

In nur vier Monaten hat die Robotik-Arbeitsgemeinschaft, rund um Schüler Emanuel Barner, Klasse10, für den DigiYou-Schüler-Wettbewerb eine Lösung entworfen, die sich sehen lassen kann, heißt es aus der Schule. Die sieben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 12 entwickelten in ihrer Freizeit den Prototypen eines Roboter namens „My-Little-Friend“. „Das Projekt möchte einen Beitrag für kindgerechte Lösungen im Gesundheitsbereich leisten, indem es auf die einzigartigen Sichtweisen und Bedürfnisse von Kindern eingeht“, formuliert Schüler Barner das ambitionierte Ziel.

Der kleine Freund sieht auch noch freundlich aus

Der Roboter kann autonom durch das Wartezimmer fahren, er hat ein freundliches Aussehen und ist für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren geeignet. Durch seine vier Spielflächen bietet er vielfältige Ablenkung. „Spielen und Freuen, bis der Arzt kommt, das ist unser Motto“, fasst Emanuel die Zielsetzung zusammen.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten während der Weihnachtsferien wie professionelle Teams fast durchgehend digital, dezentral und asynchron zusammen. Die Planung und Kommunikation erfolgte über Messenger-Dienste und Online-Werkzeuge. Jeder Schüler, jede Schülerin bearbeitete sein eigenes Arbeitsgebiet. Erst wenige Tage vor Wettbewerbsbeginn wurde der Roboter dann im schulischen IT-Labor zusammengesetzt.

Murmelbahn, Puzzle, Vorleser – das alles ist My-Little-Friend

Am Ende überzeugten die Wettbewerbs-Jury die handfesten Features, die der Roboter am Wettbewerbstag vorweisen konnte: Eine selbst entwickelte Murmelbahn mit magnetischer Ballfunktion sorgte nicht nur für Spaß bei den Juroren, sondern zeigte die Besonderheit des Spielansatzes, da kindgerecht auch die Nahrungsverdauung verdeutlicht wird. Ein Magnet-Puzzle, dessen Teile kaum verloren gehen können. Ein Display, das die Wiedergabe von multimedialen Inhalten wie Videos oder Hörbücher ermöglicht und das zugleich die Steuereinheit ist. Und auf der vierten Seite eine Kreidetafel als klassischer Spiele-Dauerbrenner für die jüngsten Patienten.

Das technische Herzstück von „My-Little-Friend“ liegt aber in der „Base“, dem Fahrwerk und der Kontrollzentrale. Hier sind Motoren, Mikroprozessoren und die Batterie untergebracht. Die spezielle Ausführung der Omni-Wheels sollte das Fahren in alle Richtungen auf kleinstem Raum ermöglichen. Die Kopfeinheit verleiht dem Roboter ein freundliches Aussehen. Über die eingebauten Kopfhörer können Sounds ausgegeben werden, die der Interaktion mit den jungen Patienten dienen. Mit dieser überaus komplexen Leistung konnte sich die Schülergruppe am Ende gegen die acht anderen Projekte durchsetzen und den begehrten Preis von 1000 Euro von der NRW.Bank entgegennehmen.

