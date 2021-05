Corona in Moers Moers: So funktioniert die Immuny-App für Impf-Nachweise

Moers. Zwei Unternehmen aus Moers und Frankfurt/Oder präsentieren jetzt eine App für Impfnachweise. Die EU bereitet ein weiteres Angebot für Juni vor.

Der Moerser IT-Dienstleister HMM und die Scanactor GmbH aus Frankfurt/Oder bieten in der Impfkampagne gegen das Coronavirus eine eigene App an. Mit Immuny, so der Name der App, stehe passend zum Regierungsbeschluss jetzt eine Lösung bereit, die es Geimpften erlaube, ihren Impf- und Genesungsnachweis überall elektronisch vorzuzeigen.

Laut einer Mitteilung vom Montag ist die App von HMM aus Moers entwickelt worden, es handele sich um eine Produkt der Scanactor GmbH. HMM-Chef Istok Kespret hatte die App vor sechs Wochen in Moers vorgestellt, als es um den – erfolglosen – Versuch des Kreises Wesel ging, Modellregion für Öffnungen in der Corona-Pandemie zu werden.

„Geschultes Personal“ überprüft die Daten

Die Immuny-App verbindet laut aktueller Mitteilung die Identität des Benutzers mit dem Test- und Impfnachweis. Die Bürgerinnen und Bürger fotografieren demnach mit der App ihr Nachweisdokument sowie ein Ausweisdokument mit Foto (Personalausweis oder Reisepass). Diese Dokumente würden direkt aus der App an Immuny gesendet, wo geschultes Personal die übermittelten Daten sorgfältig prüfe und einen „grünen Status“ erteile, wenn alles in Ordnung sei.

Mit der App seien zum Beispiel die Prüfung bei Einlasskontrollen schnell möglich. Der Statuscheck zeige, ob die Besucherin oder der Besucher Zugang erhalten kann. Wie Kespret in Moers erklärt hatte, entstehen für Anbieter oder Veranstalter Kosten, die sich unterhalb der Ein-Euro-Grenze pro Anwendung bewegen würden.

Europäische Union entwickelt grünes Zertifikat

Die Europäische Union (EU) bereitet ebenfalls ein virtuelles grünes Zertifikat vor, mit dem der Status von Geimpften, Genesenen und Getesteten schnell kontrollierbar gemacht werden soll. Die EU hatte vergangene Woche angekündigt, dass das Zertifikat im Juni verfügbar sein könnte.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland