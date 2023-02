Moers Moers: So bunt wird der Märchenzauber in der Enni-Eiswelt

Moers. Eigentlich waren die Shows des GSC Moers vor Weihnachten geplant, doch dann kam die Energiekrise. Jetzt freuen sich alle aufs nächste Wochenende.

Am kommenden Wochenende finden in der Enni-Eiswelt zwei zauberhafte Eisshows statt. Die Vorfreude war am Dienstag bei der Generalprobe schon riesengroß. In der Vergangenheit war diese Traditionsveranstaltung des GSC Moers als Weihnachtsmärchen immer ein fester Bestandteil in der Vorweihnachtszeit.

Aufgrund der Energiesparmaßnahmen startete die auf drei Monate verkürzte Saison dann erst am 1. Dezember vergangenen Jahres. Die Verantwortlichen nahmen die Herausforderung an, meisterten viele Hürden und gestalten jetzt zum Saisonende diese zwei Aufführungen. Nach nur wenigen Tagen waren schon alle Karten vergriffen.

