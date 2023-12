Moers: Skatepark und Parkerweiterung sind fast fertig

Die Bauarbeiten am Skate- und Bikepark in Moers schreiten gut voran.

Moers Die Bauarbeiten im Moerser Freizeitpark neigen sich dem Ende zu. Was noch zu tun ist und wann die Moerser mit einer Eröffnung rechnen können.

Viel fehlt nicht mehr, dann ist der große Skate- und Bikepark im Freizeitpark fertig. Das kündigt die Stadt Moers in einer Pressemitteilung an. Derzeit stehen noch Restarbeiten an: Unter anderem müssen aktuell noch die Wege zur Anlage komplettiert und Kanäle zur Entwässerung angelegt werden.

Im Februar starten dann die Arbeiten am angrenzenden zweiten Bauabschnitt. Für die dortige Großbaustelle soll noch ein spezieller Bauzaun zur Absicherung errichtet werden. Dann können der Bau des sogenannten „Wasserwandlers“, einer wasserspeienden Skulptur, und die Gestaltung der Plaza beginnen.

Kinder- und Jugendbüro plant bereits die Eröffnungsfeier des neuen Skateparks in Moers

Laut Stadt können Bürgerinnen und Bürger daher voraussichtlich im Frühjahr 2024 mit der Eröffnung rechnen. Das Kinder- und Jugendbüro plane dazu eine Veranstaltung, wie die Stadt mitteilt. Die Nutzung des angrenzenden Spielplatzes, der um einige Geräte erweitert wurde, ist bereits seit Juli dieses Jahres möglich. Ebenfalls in „Betrieb“: die Erweiterung des Freizeitparks am Streichelzoo.

Am Gelände der ehemaligen Sportanlage von GSV und MTV schreiten die Bauarbeiten ebenso gut voran. Bislang wurden Wiesen angelegt. Zudem ist der Bau eines Platzes mit Sitzelementen sowie eines Bolzplatzes abgeschlossen worden. Die neue Fläche hat ungefähr die Größe von acht Fußballfeldern. Allerdings stehen auch hier noch Restarbeiten, wie die Errichtung von Fußballtoren und die Bepflanzung, an.

