Moers. Silke und Beatrix heiraten auf der Palliativstation des St. Josef Krankenhauses in Moers. Die Mitarbeiter sorgen für eine rührende Überraschung.

Auch wenn viele Menschen eine Palliativstation mit Trauer, Schmerz und Sorgen verbinden, gibt es auch hier schöne und herzergreifende Tage.

Einer dieser besonderen Momente ist, wenn sich ein Paar das Ja-Wort gibt, und noch spezieller ist es, wenn dies auf der Palliativstation stattfindet.

Herrliches Sommerwetter und ein Platz auf der Terrasse

Bei herrlichem Sommerwetter heirateten jetzt Patientin Silke (l.) und ihre Lebenspartnerin Beatrix auf der Terrasse der Palliativstation des St. Josef Krankenhauses in Moers. „Wir wollten das Brautpaar überraschen“, so Stationsleitung Catrin Dennenlöhr, „wir haben ein Zimmer als Hochzeitssuite vorbereitet und in unserer Klinikküche ein Festtagsmahl bestellt.“

Was wirklich wichtig ist

Das Brautpaar: „Diese Stunden waren für uns sehr ergreifend und haben uns wieder einmal bewusst gemacht, was im Leben wirklich zählt.“

