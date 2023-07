Moers: Sieben Verletzte nach schwerem Unfall in Kapellen

Unfall in Moers: Bei einem Zusammenstoß zweier Autos wurden sieben Menschen verletzt.

Moers. Sieben Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Moers-Kapellen verletzt worden, davon mindestens eine schwer. Das sagt die Polizei.

Am Samstagnachmittag hat sich in Moers-Kapellen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das bestätigte die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Wesel auf Nachfrage dieser Redaktion am Sonntag. Demnach sind auf der Kreuzung Bendmannstraße/Krefelder Straße zwei Autos zusammengeprallt. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, sechs weitere erlitten leichte Verletzungen.

Wie das Online-Medium "Blaulicht-News-Krefeld“ berichtet, soll es sich bei den Unfallwagen um ein Fahrzeug eines Restaurantbetriebes sowie einen Mercedes handeln. Die sieben verletzten Personen sollen zur Untersuchung und Behandlung mit Rettungswagen aus Moers, Krefeld, Duisburg und Rheinberg in umliegende Krankenhäuser gebracht worden sein. Auch die Fahrzeuge sollen demnach stark beschädigt worden sein. Entsprechende Informationen wollte die Polizei am Sonntag auf Nachfrage nicht bestätigen. Details zur Unfallursache sind noch nicht bekannt.

