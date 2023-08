Moers: Sieben Mitarbeiter nach Arbeitsunfall verletzt

Sieben Mitarbeitende einer Firma an der Römerstraße in Moers wurden bei einem Arbeitsunfall verletzt (Symbolbild).

Moers. Sieben Mitarbeitende einer Firma an der Römerstraße in Moers wurden bei einem Arbeitsunfall verletzt. Das war die Ursache.

Auf dem Werksgelände einer Firma an der Römerstraße kam es zu einem Arbeitsunfall, bei dem sieben Mitarbeitende nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Am Donnerstagmorgen, 2. August, kam es auf dem Betriebsgelände zum Austritt von Natronlauge durch ein Leck in einer Leitung, heißt es. Die Betriebsfeuerwehr habe die undichte Stelle schließen können. Die Verletzten im Alter von 22 bis 53 Jahren seien nach ärztlicher Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Auswirkungen außerhalb des Betriebsgeländes habe es nicht gegeben, so die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland