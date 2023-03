Moers: Seniorin übergibt Geld und Schmuck an Betrüger

Moers. Dreiste Betrüger haben einer Seniorin in Moers Lügen aufgetischt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der Übergabe an einem Lebensmittelmarkt.

Erneut hat eine Seniorin in Moers Geld und Schmuck durch einen dreisten Betrug verloren. Trotz der vielen Warnmeldungen und der Bekanntgabe der einzelnen Tricks der Betrüger, kam es am Dienstag wieder zu einem Fall, wie die Polizei mitteilt. Hierbei übergab eine 74-jährige Moerserin einen sehr hohen Geldbetrag und ihren Schmuck an einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Uerdinger Straße in Moers.

Die Moerserin erhielt gegen 16.50 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Staatsanwaltes, der sich als „Herr Bongards“ vorstellte. Dieser gab an, die Tochter der Frau hätte einen tödlichen Verkehrsunfallverursacht, wofür nun eine Kaution fällig sei. Falls sie den geforderten Geldbetrag nicht zusammenbekäme, solle sie auch noch ihren Schmuck aushändigen.

Die 74-Jährige begab sich nach dem Telefonat sofort zu ihrer Bank, um das Geld abzuheben. Da die Bankangestellte misstrauisch wurde und nachhakte, erklärte die Moerserin, sich eine neue Küche gekauft zu haben. Dies hatten die Betrüger ihr so auf diktiert, für den Fall, dass die Bankangestellten Verdacht schöpften. Die Angestellte händigte daraufhin den Betrag an die alte Dame aus.

Dann ging die Moerserin um 19.30 Uhr zum zuvor verabredeten Treffpunkt: Ein Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Uerdinger Straße (zwischen Diergardtstraße und Otto-Ottsen-Straße). Dort übergab sie einer Unbekannten das Geld und ihren Schmuck. Kurz nachdem die Betrügerin über alle Berge war, rief die Tochter zufällig ihre Mutter an und der ganze Schwindel flog auf.

Die Tochter holte ihre Mutter direkt am Parkplatz ab und fuhr anschließend mit ihr zusammen zur Polizei. Von der Empfängerin des Geldes und des Schmucks ist lediglich bekannt, dass sie 1,65 Meter groß ist, blonde Haare hatte und einen Mund-Nasenschutz trug.

Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen und fragt daher: Wer war am Dienstag gegen 19.30 Uhr bei dem dortigen Lebensmittelmarkt einkaufen und hat die Übergabe möglicherweise beobachtet? Wem ist etwas zu dieser Zeit an dem Parkplatz aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Moers, Telefon 02841/1710.

Die Polizei bittet an dieser Stelle erneut Angehörige, ihre Lieben über die Tricks der Betrüger aufzuklären. Sinnvoll ist durchaus, sich bei den jeweiligen Polizeidienststellen einen Telefonaufsteller zu besorgen: „Wird dieser neben das Telefon platziert, sind ihre Lieben schon mal gewarnt. Da die Tricks der Ganoven immer auf das gleiche Ziel hinauslaufen, nämlich an das Geld der Menschen zu kommen, ist es wichtig, den Seniorinnen und Senioren zu erklären, niemals Geld an Fremde zu übergeben.“

Eine Zusammenfassung der Präventionstipps, insbesondere für ältere Menschen, erhalten Interessierte nicht nur bei jeder Polizeidienststelle, sondern auch bei den Sparkassen (Broschüre Klüger gegen Betrüger) und in den Apotheken.

