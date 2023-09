Moers: Seifenkisten-Rennen ein wahrer Publikumsmagnet

Das Moerser Seifenkistenrennen ist beliebt, auch am neuen Standort.

Moers. Nach drei Jahren Coronapause kommen hunderte Besucher zum Seifenkisten-Rennen am neuen Standort in Moers. Wie es im nächsten Jahr weitergeht.

Ob als Nachbau des Pumpenhauses, grüner, feuerspeiender Drache oder Ferrari: Den Besucherinnen und Besucher des siebten Moerser Seifenkistenrennens am Sonntag wurde viel geboten.

„Wir freuen uns, dass wir nach drei Jahren Coronapause an diesem neuen Veranstaltungsort am Start sind und bereits so viele Zuschauer erschienen sind“, freut sich Mark Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro Moers, als er den Sparkassen-Fun-Cup eröffnet.

Bei diesem Wettbewerb geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern vielmehr um die Gestaltung, das Motto und die Präsentation der Kiste. „Ein Kriterium ist übrigens auch die Publikumsresonanz“, fordert Bochnig-Mathieu die Moerserinnen und Moerser auf, die vier für den Fun-Cup gemeldeten Seifenkisten samt Fahrerinnen und Fahrer kräftig anzufeuern. Diese mussten die mit bunten Hütchen und gelben Markierungen gekennzeichnete Rennstrecke von einer drei Meter hohen Rampe absolvieren.

Um die teilnehmenden Seifenkisten zu bewerten, wurde dann eine dreiköpfige Jury eingesetzt. Vera Breuer, Leiterin des Fachbereichs Jugend der Stadt Moers, Atilla Cikoglu, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses und Monika Pogacic von der Sparkasse Niederrhein beobachteten das Rennen erst aus Zuschauerperspektive, ehe sie im Fahrerlager das Gespräch mit den Fahrerinnen und Fahrer und ihren Teams suchten, um Näheres über die Entstehung der kreativ gestalteten Seifenkisten zu erfahren.

Moerser Seifenkistenrennen Moerser Seifenkistenrennen Bürger genießen am Sonntag, den 17.09.2023, Moerser Seifenkistenrennen in Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Moerser Seifenkistenrennen Pokale warten am Sonntag, den 17.09.2023, auf Sieger bei dem Moerser Seifenkistenrennen in Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Moerser Seifenkistenrennen Ein Mitarbeiter markiert am Sonntag, den 17.09.2023, die Fahrban bei dem Moerser Seifenkistenrennen in Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Moerser Seifenkistenrennen Anzeigetafel informiert Besucher am Sonntag, den 17.09.2023, über die Rennzeiten bei dem Moerser Seifenkistenrennen in Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Gerade in diesem ersten Wettbewerb des Tages gingen verschiedene Einrichtungen der Stadt mit ihren selbstgestalteten Seifenkisten an den Start. So etwa die Offene Einrichtung für Kinder Spielhaus Pumpenhaus. „Jeder hat seine Vorschläge aufgemalt“, berichtet Martin Benninghoff, Mitarbeiter der Einrichtung, der die Gestaltung der bereits fertig zur Verfügung stehenden Seifenkiste begleitet hat.

„Innerhalb von zwei Wochen haben die Kinder die Kiste mehrfach abgeschliffen, grundiert, wieder geschliffen und dann in mehreren Schichten professionell bemalt“, beschreibt er den Gestaltungsprozess des „Pumpenhaus auf Rädern“ weiter.

Fast wie in der Formel 1: Eine Anzeigetafel informiert Besucherinnen und Besucher über die Rennzeiten. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Beim zweiten Wettkampf des Tages, dem Speed Cup, ging es ausschließlich um Geschwindigkeit. In zwei Durchläufen – um faire Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen – wurde die insgesamt schnellere Kiste ermittelt. Diese zog dann in die nächste Wettkampfrunde ein. Es entwickelten sich spannende Rennen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Strecke mittlerweile in mehreren Reihen säumten, dazu animierte, alle kräftig anzufeuern.

„Es kann wirklich jeder mitmachen. Egal ob allein, mit dem Verein oder einer Einrichtung“, rührt Mark Bochnig-Mathieu kräftig die Werbetrommel für das Seifenkistenrennen im nächsten Jahr, das vermutlich wegen der noch andauernden Baustelle im Moerser Freizeitpark wieder im Nordring hinter dem Rathaus stattfinden wird.

Neben der Strecke gab es verschiedene Mitmach- und Spielangebote wie etwa eine Fahrzeugschau von Jugendrotkreuz und Jugendfeuerwehr sowie einen Aktionsstand der Christus-Gemeinde Moers, die mit gleich drei eigenen Seifenkisten im Wettbewerb vertreten war.

