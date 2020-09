Moers: Seebrücke sammelt Hilfsgüter für Menschen aus Moria

Moers. Bei der Kundgebung auf dem Altmarkt bat Claudia Landes um warme Kleidung und Decken für die betroffenen Menschen aus dem Lager auf Lesbos.

Rund 100 Bürgerinnen und Bürger haben sich an der Spontankundgebung am Freitag auf dem Altmarkt beteiligt, mit der die Seebrücke forderte, den Menschen aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu helfen. Für die grundsätzliche Hilfsbereitschaft standen symbolisch mehrere Stühle auf dem Altmarkt, die Schlosstheater und Bündnis 90/Grüne zur Verfügung gestellt hatten.

Und auch auf andere Weise trat die Hilfsbereitschaft zu Tage. Während der Kundgebung ging ein Sparschwein durch die Reihen und war am Ende mit rund 520 Euro gefüllt.

Initiatorin Claudia Landes war begeistert von der Resonanz und lobte die Stadt und Bürgermeister Christoph Fleischhauer für die klar formulierte Bereitschaft, Menschen aufzunehmen. Gleichzeitig übte Landes scharfe Kritik an Horst Seehofer.

Die zögerliche Haltung des Bundesinnenministers sei nichts anderes als „eine Frechheit“, sagte sie und machte darauf aufmerksam, dass die Seebrücke am Montag, 14. September, im Internationalen Zentrum der Awo an der Talstraße 12 in Repelen Material für einen Hilfstransport nach Griechenland sammelt. Besonders gebraucht würden Decken, Zelte, Schlafsäcke, Isomatten, Desinfektionsmittel, warme Unterwäsche, Socken und Schuhe.

Auch wer mithelfen möchte, ist bei der Seebrücke willkommen, das nächste Treffen findet Donnerstag, 17. September, um 18 Uhr beim SCI am Hanns-Albeck-Platz 2 statt. Auch dort, so Landes weiter, könnten noch Hilfsgüter abgegeben werden.