Moers: Schwimmbäder in den Sommerferien länger geöffnet

Moers. Schwimmbäder in Moers und Neukirchen-Vluyn haben in den Ferien geänderte Öffnungszeiten. Für Schwimmanfänger gibt es zudem eine besondere Aktion.

Sommer, Sonne, Badespaß – die Enni hat gute Nachrichten für diejenigen, die in den Sommerferien nicht weg fahren. Laut Bereichsleiter Benjamin Beckerle hat das Bettenkamper Meer in Moers in den Ferienwochen wochentags länger geöffnet. „Hier können Niederrheiner von montags bis freitags auch von 10 bis 14 Uhr in das erfrischende Wasser des Naturbades springen.“

Auch das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn öffnet während der Ferien länger. Das Hallenbad ist dann auch donnerstags von 10 bis 14.30 Uhr und von 16 bis 20.30 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags ist der Badespaß jeweils eine Stunde früher ab 9 Uhr beziehungsweise ab 13 Uhr möglich. Für Kinder gibt es zudem vergünstigte Tarife.

Enni Sportpark Rheinkamp bleibt für drei Wochen geschlossen

Der Enni Sportpark Rheinkamp nutzt die erste Ferienhälfte, in der Schüler und Vereinsschwimmer eine Pause einlegen, für die jährliche Grundreinigung und Anlagenwartung. Ab Montag, 5. Juli, bleibt die Einrichtung für drei Wochen geschlossen. Zudem werde eine energiesparende LED-Beleuchtung installiert. Ab Dienstag, 27. Juli, gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten. Ferien-Aktionen gebe es coronabedingt aber nicht.

In den letzten beiden Ferienwochen läuft im Sportpark Rheinkamp wochentags von 9 bis 12 Uhr das Programm „NRW lernt schwimmen“. Hier gibt es in Kooperation mit Stadtsportverband, Vereinen und Schulen täglich „Crash-Kurse“ für Schwimmanfänger und Ungeübte aus dritten und vierten Moerser Schulklassen.

Die Personenzahl in allen Bädern ist begrenzt. Da zudem die Personalien der Besucher zur Verfolgung möglicher Infektionswege aufgenommen und für vier Wochen gespeichert werden müssen, gebe es die Eintrittskarten weiter online über die Enni-Homepage.

