Nach der Kommunalwahl am 13. September ist die Suche nach einer sicheren Mehrheit im neuen Rat von Moers schwierig. In dieser Woche sprechen die Grünen (9 Sitze) mit der CDU (17 Sitze) und der SPD (16 Sitze). Das Problem: Weder eine schwarz-grüne noch eine rot-grüne Koalition kann die Mehrheit der Sitze erreichen. Die Folge: Den kleinen Fraktionen kommt große Bedeutung zu.

Davon gibt es nach der Wahl genug: Die AfD hat drei Sitze, FDP, Grafschafter, Linke und Die Partei jeweils zwei und die erst im Frühjahr gegründete Freie Bürgerliste Moers (FBM) einen. Die Rechnung ist einfach: Bei 54 Sitzen im Moerser Rat braucht es mindestens 28 Sitze für eine Mehrheit.

Grüne haben ein Grundsatzpapier formuliert

Würden beispielsweise Grüne und CDU (zusammen 26 Sitze) gemeinsame Sache machen, würden die Sitze von einer der vier Fraktionen mit zwei Sitzen zur Mehrheit reichen. Dagegen würden die SPD und die Grünen (zusammen 25 Sitze) mindestens eine Fraktion mit zwei Sitzen und die FBM benötigen, um vorn zu sein. Gespräche oder gar ein Bündnis mit der AfD haben alle anderen Parteien und Wählergemeinschaften abgelehnt.

Letztlich ist entscheidend, welche künftige Koalition die größten inhaltlichen Schnittmengen aufweisen kann. Dazu haben etwa die Grünen ein Grundsatzpapier formuliert, mit dem sie in Gespräche gehen. Positionen zu Umwelt- und Verkehrsfragen stehen unter anderem darauf. Viel Zeit bleibt übrigens nicht. Am 4. November kommt der neue Rat erstmals zusammen, am 10. November ist eine weitere Sitzung geplant. „Wir müssen Signale senden“, sagt Gudrun Tersteegen, Sprecherin der Grünen.

Die neue CDU-Fraktionsvorsitzende Julia Zupancic betonte am Dienstag erneut, dass der CDU als größter Fraktion die gestaltende Kraft im Rat zukomme.

Auch bei den kleineren Fraktionen wird zurzeit viel untereinander gesprochen. So möchte zum Beispiel Dino Maas (FDP) mit seiner „Offenen Bürgerliste Moers“ (OBM) zusammen mit anderen liberale Ideen entwickeln – und so mehr Gewicht in der Arbeit in Ausschüssen und im Rat erhalten. Die OBM geht aus der Fraktion Freie Demokraten hervor. Zusammen mit Maas ist der FDP-Vorsitzende Martin Borges in den Rat gewählt worden.

Einen anderen Ansatz verfolgt Claus Peter Küster, der Vorsitzende der Grafschafter: „Wir sind für eine bezahlbare Energiewende und Beratungsangebote. Das sind Berührungspunkte mit den Linken und der Partei.“ Sollte die Gemeinsamkeit soweit gehen, dass diese drei kleinen Fraktionen sich eine kontinuierlich Zusammenarbeit vorstellen könnten, wäre das für Küster auch ein Angebot an SPD und Grüne: „Die Grünen haben im Wahlkampf gesagt, dass sie das Bündnis für Moers fortsetzen möchten. Wir werden die Dinge jedenfalls nicht kampflos aufgeben.“

Die Grafschafter hatten in der jetzt ablaufenden Wahlperiode zusammen mit SPD und Grünen die Mehrheit im Rat.