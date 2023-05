Moers: Schwer verletzt nach Unfall mit leerem Linienbus

Moers. Nach einem Überholmanöver kollidierte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Linienbus. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es zu dem Unfall kam.

Schwerer Unfall in Moers Hülsdonk: Am Samstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, war ein 38-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Pkw von der Autobahn kommend unterwegs auf der Rheurdter Straße in Richtung Kreisverkehr Am Jostenhof.

Nach einem Überholvorgang überfuhr der 38-Jährige den Kreisverkehr und kollidierte mit einem Linienbus ohne Fahrgäste. Im Anschluss kam der Pkw auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus gebracht.

Da der Verdacht bestand, dass der 38-Jährige zuvor Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der verunfallte Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma wurde der Kreisverkehr für etwa drei Stunden gesperrt.

