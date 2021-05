In Moers hat ein Radfahrer ein Auto beschädigt, die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Moers: „Schwankender Radfahrer" beschädigt geparktes Auto

Moers. Zwischenfall am Dienstagabend in Moers: Ein Radfahrer knallt auf die Motorhaube eines geparkten Wagens. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht Hinweise zu einem unbekannten Radfahrer, der am Dienstag gegen 18 Uhr ein Auto an der Baerler Straße in Moersbeschädigt hat.

Ein 38-jähriger Mann aus Moers hatte einen grünen Audi A3 am Fahrbahnrand abgestellt. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Ein Zeuge beobachtete, wie ein „schwankender Radfahrer“ gegen das Auto fuhr und auf die Motorhaube fiel. Dabei beschädigte er den Wagen. Anschließend rappelte er sich wieder auf und fuhr mit dem Rad die Straße „Kirchfeld“ entlang.

Der Radfahrer war etwa 50 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85 m groß. Er trug eine grüne Bomberjacke und hatte schwarze Haare. Hinweise: 02841 / 1710.

