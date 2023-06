Moers: Schwafheimer Waldfest - was dieses Jahr anders ist

Moers. Beim Schwafheimer Waldfest in Moers treten junge Lokalkünstler auf. Dieses Jahr gibt es Veränderungen. Alle Infos und Preise im Überblick.

Ein Stadtteilfest von „Bürgern für Bürger“, das bereits zum 56. Mal stattfindet, gibt es nicht oft in der Region. Das Schwafheimer Waldfest ist so eine Seltenheit und steht am 8. bis 9. Juli auf dem Bolzplatz an der Dorfstraße wieder ganz unter diesem Motto.

Zum sechsten Mal zeigen sich hierfür die beiden großen Schwafheimer Sportvereine des SV und TV Schwafheim verantwortlich, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. „Das Waldfest hat eine lange Tradition und wird mittlerweile, wie in den Anfängen, wieder von Jung und Alt besucht“, so die beiden Vorsitzenden Holger Kleinekort und Carsten Kendziorra.

Mehr Livemusik als früher

„Samstag steht die gute handgemachte Livemusik im Vordergrund. Der Sonntag bleibt traditionell der Tag der Chöre“. Nachdem all die Jahre zuvor samstags nur jeweils eine Band auftrat, sind es nach der Konzeptüberarbeitung auch in diesem Jahr wieder drei, alle aus der heimischen Region. „Den Auftakt macht um 17:00 Uhr „Maurice“.

Der Duisburger ist ein 22-jähriger Solokünstler, der mit einer einzigartigen Mischung aus Rock- und Pop-Elementen begeistert. Seine selbst geschriebenen Songs spiegeln seine eigenen Erfahrungen und die alltäglichen Herausforderungen des Lebens wider. Dabei kombiniert er rockige Sounds mit tanzbaren Beats und dem intimen Feeling eines Singer-Songwriters.

Ab 19 Uhr wird Eintritt verlangt

Im Anschluss steht Bakali auf der Waldfestbühne. Seit Ende 2016 gibt es diese Band, alle Musiker sind im Alter von Anfang bis Ende 20 und kommen aus Kamp-Lintfort und Umgebung. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welche Musik sie überhaupt machen. Am besten trifft es wohl auf die Beschreibung: „Deutsch-Pop-Rock, aber doch irgendwie anders“.

Den Samstagabend beendet eine Duisburger Band: „Go Live!“ sind sechs Musiker*innen, die in dieser Zusammensetzung zum Teil schon seit über 20 Jahren gemeinsam die Bühne rocken. Wer bereits vor 19 Uhr am Samstag Gast des Waldfestes ist, erhält den Ohrenschmaus kostenlos. Danach beträgt der Eintritt 10 Euro.

Traditionelles Frühschoppen am Sonntag

Der Sonntag beginnt mit dem beliebten Waldkonzert der Chöre. Dass Singen wieder beliebter wird, zeigen nicht nur Fernsehformate wie „Deutschland sucht den Superstar“ oder andere Casting-Shows. Immer mehr Projekt-, Jugend- und Kinder-Chöre sowie Singkreise, in denen sich Musik-Begeisterte zusammenschließen, liegen mittlerweile wieder voll im Trend.

Wie sich so etwas auf der großen Bühne anhört, zeigen auf dem Waldfest die Chöre ab 11 Uhr. Anschließend findet der traditionelle Frühschoppen mit einem Bastelnachmittag für Kinder statt. Der Eintritt ist frei.

